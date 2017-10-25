В России определят правовой статус роботов

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Судья Конституционного суда России Гадис Гаджиев не видит сложности в придании правового статуса робототехнике.

"Ничего сложного в придании робототехнике правового статуса нет, мы решим эту проблему", — сказал Гаджиев в среду на научных чтениях "Проблемы правосубъектности на современном этапе".

При этом судья задался вопросом, будет ли робот обладать гражданско-правовым статусом — по его мнению, этот вопрос можно решить, включив робототехнику "в определённые реестры".

По словам Гаджиева, несколько рабочих групп уже работают над "расчисткой в правовом поле пространства для развития цифровой экономики".

"Информационное право наступает на гражданское, но, несмотря на кажущуюся утрату правом своих позиций, оно неизбежно будет востребовано в условиях расширения цифрового пространства", — констатировал судья.