В "Технопарке Русский" появились почти 40 резидентов

ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Почти 40 резидентов появились в "Технопарке Русский" во Владивостоке, который совместно открыли Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и фонд "Сколково", сообщил журналистам исполняющий обязанности ректора ДВФУ Никита Анисимов в ходе форума IT-сообщества "Русский MeetUp".

В рамках третьего Восточного экономического форума ДВФУ и "Сколково" открыли "Технопарк Русский". На базе технопарка создадут цифровую фабрику, откроются студенческие проектные офисы, будет налажено производство транспортных беспилотников. Планируется, что "Технопарк Русский" станет одним из центров, вокруг которого появится новый наукоград.

"Было отобрано 37 проектов в рамках подготовки к ВЭФ. В разной степени готовности они получили прописку в ДВФУ", — сказал Анисимов. По его словам, их отбирала комиссия "Сколково" и ДВФУ. Проекты сейчас находятся на стадии получения средств из фондов.

"Сейчас благодаря поддержке президента РФ, на остров приходит Яндекс… Это значит, что офис будет в технопарке… Завтра мы открываем здесь представительство "Лаборатории Касперского", — сказал Анисимов. Он отметил, что компании, которые приходят и будут приходить и давать возможность ребятам реализовать себя внутри них, не уезжая из Приморья, – это и есть результат первого месяца работы.

Он также отметил, что будет встречаться с представителями Южной Кореи по возможному открытию в рамках технопарка представительства компаний этой страны.

Форум "Русский MeetUp" открылся в ДВФУ во Владивостоке в понедельник. Участникам форума проведут лекции про технологии виртуальной реальности и блокчейну, машинному обучению, кибербезопасности, IT в медицине и образовании, цифровому производству, робототехнике и IT-предпринимательству.