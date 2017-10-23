В "Технопарке Русский" появились почти 40 резидентов

ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Почти 40 резидентов появились в "Технопарке Русский" во Владивостоке, который совместно открыли Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и фонд "Сколково", сообщил журналистам исполняющий обязанности ректора ДВФУ Никита Анисимов в ходе форума IT-сообщества "Русский MeetUp".
"Было отобрано 37 проектов в рамках подготовки к ВЭФ. В разной степени готовности они получили прописку в ДВФУ", — сказал Анисимов. По его словам, их отбирала комиссия "Сколково" и ДВФУ. Проекты сейчас находятся на стадии получения средств из фондов.
Он также отметил, что будет встречаться с представителями Южной Кореи по возможному открытию в рамках технопарка представительства компаний этой страны.
Форум "Русский MeetUp" открылся в ДВФУ во Владивостоке в понедельник. Участникам форума проведут лекции про технологии виртуальной реальности и блокчейну, машинному обучению, кибербезопасности, IT в медицине и образовании, цифровому производству, робототехнике и IT-предпринимательству.