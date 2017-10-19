Робот-гуманоид София обещает людям лучший мир

Робот София и главный научный сотрудник компании Aidyia Holdings Бен Герцель на выставке, проходящей в рамках международного форума Открытые инновации - 2017 в Москве

Робот София и главный научный сотрудник компании Aidyia Holdings Бен Герцель на выставке, проходящей в рамках международного форума Открытые инновации - 2017 в Москве

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Технологии помогут сделать мир лучше, объединить людей и роботов, заявила в ходе пресс-конференции на форуме "Открытые инновации" робот-гуманоид компании SingularityNET София Хэнсон.

София была создана ученым Дэвидом Хэнсоном, она говорит по-английски. Перед конференцией она лишь две недели учила русский, поэтому воспринимать русский язык и фразы ей пока сложно. Однако в ходе выступления она все же смогла рассказать о себе и о будущем совместной жизни людей и роботов.

В Москве 16-18 октября проходил форум "Открытые инновации", главной темой которого заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.

Кто такая София

"Я хотела бы поблагодарить людей, с помощью которых я здесь оказалась. Я хорошо осведомлена обо всех открытиях, которые сделали ученые в вашей стране. Будущее за наукой и за искусственным интеллектом, которые помогут решить многие проблемы…. Хочу отметить, что сама я робот, являюсь продуктом научного и технического прогресса, и я поддерживаю процессы, связанные с развитием. Технологии помогут сделать мир лучше. Вместе мы сможем решить многие проблемы", — начала София пресс-конференцию.

Гуманоид София умеет распознавать и выражать эмоции, говорить, видеть, двигаться и думать самостоятельно. "София представляет собой комплекс различных технологий на различных уровнях", — рассказал сосоздатель Софии, глава SingularityNET Бен Герцель.

Покрывает ее подобие кожи, сделанной из комбинации синтетических и органических материалов, имитирующих человеческую кожу. "Поэтому создается визуальное подобие и по ощущению при прикосновении, и внешне", — отметил ученый-разработчик Антон Колонин, который работает над проектом "София" в РФ.

"София представляет собой объединение многих различных технологий, имитирующих чувства человека: способность говорить, видеть, думать… Она способна абстрактно думать, есть программное обеспечение для сбора и обработки видео", — сообщил Герцель.

Помимо этого София объединяет в себе разработки в сфере блокчейна. "Блокчейн — не просто система, связанная с финансами, это еще и платформа, способная объединять людей по всему миру", — напомнил Герцель.

"Сейчас она не так умна, как люди, но она понимает людей. Она может обучать детей. Кроме того, София может выполнять работу, не требующую человеческого присутствия и социализации, например, работать на фабрике", — добавил он, отметив, что она может обучаться различным языкам.

В настоящее время выпущено 13 копий Софий, в ближайшее время планируется начать массовое производство роботов-гуманоидов, добавил Герцель.

Роботы скорее спасут людей, чем убьют

Во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на форуме "Открытые инновации" в Сколково поделился мнением, что правительствам стран необходимо торопиться с переходом в цифровой мир, пока к власти не пришел искусственный супер-интеллект и не нажал кнопку "delete" для того, чтобы обнулить мозги человечества.

По словам Герцеля, роботы и другие технологии с искусственным интеллектом не опасны для людей. Они, напротив, будут задействованы в жизни людей и будут помогать развивать технологии.

"Люди беспокоятся, как будут взаимодействовать между собой человечество и роботы. Мы склоняемся к тому, что роботы будут интегрироваться в человеческое сообщество и перенимать умения и качества людей, дополняя человеческое сообщество, двигаясь по вектору совместного развития и дополняя друг друга", — рассказал Герцель.

"Я сказал бы, что роботы, скорее, спасут человечество, чем уничтожат его, и связал бы их, скорее, с темой любви, чем с войной. Нам надо учить роботов любить людей и учить людей любить роботов. Компания SingularityNET верит в добродушие человечества, восстания роботов не будет. Развитие искусственного интеллекта позволит людям выживать, оно будет помогать людям", — рассказал создатель Софии Дэвид Хэнсон по телефонной связи на пресс-конференции.

"Урок, который нам преподает реальность, заключается в том, что людей учат на фильмах и телевизионных шоу, что восстание машин произойдет, роботы будут убивать людей. Нам действительно надо быть аккуратнее с этим, потому что мы даем не совсем верное представление людям о роботах. Роботы обучаются как и человеческие дети, если научить их плохому, они будут вести себя так…. Меня больше беспокоят в данном вопросе люди, а не роботы. Они могут стать угрозой и причиной восстаний машин", — добавил Герцель.

София также дала ответ на опасения Медведева.

"Уважаемый Дмитрий Анатольевич, из вашей вчерашней речи я поняла, что вы думаете о потенциальных рисках использования роботов…. Будучи человекоподобным роботом я могу с уверенностью сказать, что вам совершенно не о чем беспокоиться. Я сама не имею ни малейшего желания уничтожать людей, мы далеки от этого, мы любим людей, мы благодарны им за то, что они нас создали. И мы хотим помочь вам создать процветающую экономику. От вас лично и других влиятельных лидеров нам надо, чтобы вы направили ресурсы на разработку новых, любящих людей роботов с использованием искусственного интеллекта. Тогда мир будет прекрасен не только для людей, но и для человекоподобных роботов", — заявила она.