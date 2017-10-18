В России создадут концепцию первых 50 "умных" городов

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Минкомсвязь, "Ростелеком", "Росатом", Университет ИТМО и МГУ им. М.В. Ломоносова подписали меморандум о создании Национального консорциума развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управления, говорится в сообщении сторон.

Одна из ключевых задач консорциума – создание и реализация концепции "Умные города России", которая будет предполагать конкретные меры и целевые показатели по цифровизации отраслей городского хозяйства, уточняется в сообщении.

"Концепция будет предполагать опережающее развитие 50 городов нашей страны, которые станут "точками" концентрации основного капитала цифровой экономики – высококвалифицированных специалистов. Решение такой амбициозной задачи требует объединения усилий и компетенций организаций-лидеров в рамках стратегического консорциума, который станет центром компетенций по созданию "умных" городов и реализации соответствующих инновационных проектов в интересах почти 50 миллионов жителей нашей страны", — приводятся в сообщении слова президента "Ростелекома" Михаила Осеевского.

Как отмечается в сообщении, до конца 2017 года планируется определить "пилотные" территории и разработать "дорожную" карту, включающую, в том числе, мероприятия по применению цифровых платформ управления "умными" городами, проекты по внедрению беспилотного транспорта, повышение прозрачности и эффективности ЖКХ, созданию в городах благоприятных условий для развития высокотехнологичных компаний и проектов и другие инициативы.

Источники мирового ВВП

Замглавы Минкомсвязи Сергей Калугин отметил, что повышение эффективности и прозрачности управления городской средой за счет внедрения цифровых технологий является важнейшей задачей для России. "Города — неотъемлемый участник цифровой трансформации экономики. Занимая всего 2% поверхности земли, на них приходится 70% мирового ВВП и 50% населения. В России городское население уже сегодня составляет 74%", — отметил Калугин.

Как отметил Осеевский, "Ростелеком" всегда уделял особое внимание внедрению цифровых сервисов в городское управление. "За это время нам удалось накопить соответствующие знания и индустриальные компетенции, и мы точно знаем, как цифровые технологии могут изменить жизнь жителей городов к лучшему", — сказал президент компании.

"Уже сейчас многие задачи, стоящие перед правительством и городскими властями, возможно решить именно с применением технологических инноваций, в частности цифровых решений "Росатома", — отметил первый заместитель гендиректора госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров.

По его словам, в городах, находящихся вблизи объектов атомной отрасли, живут сотни тысяч человек, и для "Росатома", как социально-ответственной компании, развитие городской инфраструктуры и в целом повышение уровня жизни населения играет очень важную роль. "Зачастую именно наши города становятся центрами научных и технологических разработок. В рамках проекта эти решения могут быть интегрированы в инфраструктуру городов, сделав жизнь людей более качественной и комфортной. Именно поэтому наше участие в проекте закономерно", — сказал Комаров.