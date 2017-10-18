Андроиды смогут стать бизнес-партнерами людей, рассказали японские эксперты

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Роботы-андроиды в будущем смогут не только подменять людей на работе, но и даже стать их бизнес-партнерами, рассказал РИА Новости основатель японской Hiroshi Ishiguro Laboratories, профессор Хироси Исигуро.

"Мы уже используем андроидов в качестве ведущих новостей, консьержей, живых манекенов в магазинах, официантов. Андроиды никогда не устают, они могут продолжать выполнять работу, тогда как у человека могут кончаться силы", — сообщил он, указав, что все необходимые данные и информацию андроиды получают через систему сбора и обработки большого объема информации — big data.

"У нас уже есть много способов использовать андроидов. Если мы захотим, в будущем мы сможем использовать андроидов как бизнес-партнеров, это будет особенным случаем", — заявил также он.

В настоящее время Исигуро использует внешне подобного себе робота в рабочих целях: андроид заменяет профессора и читает вместо него лекции. "Мне больше не нужно лишний раз разъезжать", — отметил Исигуро.

В Москве 16-18 октября проходит форум "Открытые инновации", главной темой которого заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.