Российский производитель ховербайков предсказал "транспортную революцию"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Глава компании Hoversurf, разрабатывающей ховербайки (летающие мотоциклы) Александр Атаманов в интервью RT рассказал о разработках, способных вызвать "революцию в мире транспорта".

Атаманов отметил, что подготовка к производству аппаратов, подобных представленному компанией ховербайку Scorpion, — достаточно сложная задача. Вместе с тем, по его словам, когда процесс будет отработан, строить эти машины станет значительно проще, нежели самолеты и вертолеты.

Он рассказал, что у фирмы уже появились первые заказы, и назвал ряд потенциальных покупателей. "Это крупные корпорации, в том числе российские, различные министерства, полиция американского штата Массачусетс, дубайская полиция. Этот транспорт может быть полезен, например, для поиска и спасения людей практически в любой стране", — подчеркнул Атаманов.

Сейчас высота полета ховербайка ограничена пятью метрами, чтобы в случае аварии защита пилота смогла бы его спасти. Атаманов сообщил, что компания разрабатывает технологии, способные помочь избавиться от пропеллеров. Кроме того, планируется создание пятиместного дрона-такси. "Это будет решение, которое взорвет мир транспорта, это будет революция", — заявил он.