Основатель Alibaba Джек Ма не верит, что высокие технологии заменят людей

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Роботы и высокие технологии не подменят собой человеческий фактор, несмотря ни на какое развитие технологий, поскольку у людей есть взаимоотношения и свои ценности, заявил в ходе выступления на форуме "Открытые инновации" основатель Alibaba Group Джек Ма.
Интернет и цифровые технологии, по его словам, станут при этом решением многих человеческих проблем. "Это будет более устойчивое развитие. Я думаю, оно сделает людей более счастливыми", — пояснил он.
Однако Ма считает, что глобальное развитие цифровых технологий происходит сейчас негомогенно с точки зрения географии и участия новых компаний. "Сейчас глобализация происходит неравномерно, существует около 60 компаний, которые доминируют в мире", — рассказал основатель Alibaba.
Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.