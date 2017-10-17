Основатель Alibaba Джек Ма не верит, что высокие технологии заменят людей

Дмитрий Медведев во время встречи с председателем совета директоров компании «Alibaba Group» Джеком Ма на полях форума Открытые инновации. 17 октября 2017

Дмитрий Медведев во время встречи с председателем совета директоров компании «Alibaba Group» Джеком Ма на полях форума Открытые инновации. 17 октября 2017

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Роботы и высокие технологии не подменят собой человеческий фактор, несмотря ни на какое развитие технологий, поскольку у людей есть взаимоотношения и свои ценности, заявил в ходе выступления на форуме "Открытые инновации" основатель Alibaba Group Джек Ма.

"Мы будем создавать роботов наподобие людей, но, в конце концов, машины останутся машинами, а люди останутся людьми. Люди должны быть уверены, что у нас, у людей, есть вера, отношения, у нас есть ценности, которых нет у машин, и я не верю, что машины займут наше место", — заявил он.

Интернет и цифровые технологии, по его словам, станут при этом решением многих человеческих проблем. "Это будет более устойчивое развитие. Я думаю, оно сделает людей более счастливыми", — пояснил он.

Однако Ма считает, что глобальное развитие цифровых технологий происходит сейчас негомогенно с точки зрения географии и участия новых компаний. "Сейчас глобализация происходит неравномерно, существует около 60 компаний, которые доминируют в мире", — рассказал основатель Alibaba.

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.