В "Финтехе" рассказали о работе над едиными стандартами открытых API

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Ассоциация "Финтех" работает над едиными стандартами открытых API, то есть доступных готовых решений для создания программ и приложений, сообщил гендиректор группы Qiwi и гендиректор Ассоциации "Финтех" Сергей Солонин в ходе форума "Открытые инновации".

API (Application Programming Interface) — это интерфейс программирования, интерфейс создания приложений, то есть уже готовый код, на базе которого программист может создать собственные приложения или программу. Самый известный на сегодняшний день API — это сервис Code Google, предоставляющий около полусотни разнообразных готовых решений, в частности, интерфейс для создания Android-приложений.

"Мы работаем над разработкой стандартов вокруг открытых API. Это позволит сразу целый ряд сервисов и продуктов импортировать в банки. Такая смычка между финтехом предоставляет финтеху и стартапам возможность работать с информацией банковской, банковскими счетами", — сказал Солонин, выступая на форуме "Открытые инновации".

"Центральный банк планирует вместе с ассоциацией работать над едиными стандартами типа PSD2 (европейская Директива о платежных системах, часть вторая — ред.). Будет тема с более-менее стандартизацией, чтобы стартап, который сделал что-то в одном банке, мог где-то еще это сделать", — позже пояснил РИА Новости Солонин в кулуарах форума.

"Это еще связано с тем как синхронизируется наднациональный слой, потому что мы хотим, чтобы это было не только внутри стандартом, но и соответствовал международным стандартам", — сказал бизнесмен, отвечая на вопрос, когда будут опубликованы стандарты API.

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.