Хакеры могут атаковать любые устройства с Wi-Fi, считает эксперт

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Бельгийский исследователь обнаружил уязвимость в протоколе безопасности WPA2, используемом при беспроводном соединении Wi-Fi, сообщается на сайте ученого Krackattacks.

Эксперт в области безопасности из Лёвенского католического университета Мэйти Ванхоф (Mathy Vanhoef) утверждает, что "любые устройства, которые поддерживают Wi-Fi, могут подвергнуться (хакерской атаке)".

"Хакеры могут применить эту новую технику, чтобы прочитать информацию, которая, как считалось ранее, надежно зашифрована", — сообщает исследователь. По его словам, хакеры могут получить номера кредитных карт, пароли, сообщения из чатов, электронные письма, фотографии и другие данные.

"Атаковать можно любую современную, защищенную Wi-Fi-сеть. В зависимости от конфигурации сети возможно внести новые данные и оперировать ими. Например, хакер может заразить вебсайт вирусом-вымогателем", — заявляет Ванхоф.

По данным эксперта, уязвимость есть во многих операционных системах и устройствах, включая Android, Linux, Apple, Windows, OpenBSD, MediaTek, Linksys и другие.

Ванхоф сообщает, что уязвимость возможно устранить. Он также отмечает, что смена пароля на Wi-Fi-соединении не спасет пользователя от хакерской атаки.