СМИ сообщили о разработке гибкого iPhone

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Корпорация Apple приступила к разработке iPhone с гибким экраном, пишет Investor.
Сообщается, что Samsung скорее всего выпустит сгибающийся смартфон уже в следующем году, в то время как Apple сможет запустить производство гибких экранов только в 2020 году.
На данный момент Samsung является эксклюзивным поставщиком OLED-экранов для новых iPhone X. Чтобы снизить зависимость от своего конкурента и избежать утечек, Apple начала наращивать партнерство с LG Display, которая уже приступила к производству OLED-экранов.