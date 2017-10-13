СМИ сообщили о разработке гибкого iPhone

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Корпорация Apple приступила к разработке iPhone с гибким экраном, пишет Investor.

Издание отмечает, что LG Display создала команду по разработке сгибающегося OLED-экрана для новой модели iPhone. Кроме того, LG Innotek начала проектировать печатную плату, которую планируют сделать одновременно гибкой и устойчивой.

Сообщается, что Samsung скорее всего выпустит сгибающийся смартфон уже в следующем году, в то время как Apple сможет запустить производство гибких экранов только в 2020 году.

На данный момент Samsung является эксклюзивным поставщиком OLED-экранов для новых iPhone X. Чтобы снизить зависимость от своего конкурента и избежать утечек, Apple начала наращивать партнерство с LG Display, которая уже приступила к производству OLED-экранов.