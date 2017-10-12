Очередное обновление Windows активирует "бесконечный синий экран смерти"

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Октябрьский пакет обновлений для Windows может привести к возникновению "бесконечного синего экрана смерти", сообщает портал WccfTech.

Пользователям следует обратить внимание на заплатку KB4041676, которая появилась на серверах Microsoft во вторник и должна была устранить 62 уязвимости. По информации WccfTech, после ее установки система перестает загружаться, а на дисплее появляется сообщение о критической ошибке, также известное как "синий экран смерти". При этом принудительная перезагрузка не помогает восстановить работоспособность ОС.

Уточняется, что о сбое сообщали обладатели устройств с портами USB Type-C и пользователи специализированной версии Windows 10 Creators Update.

В ответ за запрос WccfTech в Microsoft заявили, что проблема с "бесконечным синим экраном смерти" уже исправлена. По словам представителя корпорации, от некорректно работающего патча пострадали только корпоративные пользователи.