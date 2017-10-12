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Технологии

России необходим серьезный технологический рывок, заявили эксперты ЦСР

08:2112.10.2017
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЛаборатория биомедицинских клеточных технологий во Владивостоке. Архивное фотоЛаборатория биомедицинских клеточных технологий во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. России в ближайшее десятилетие придется сделать серьезный технологический рывок, иначе ее отставание от более технологически развитых стран станет непреодолимым, говорится в докладе "Новая технологическая революция: вызовы и возможности для России", подготовленном экспертами ЦСР.

Россия. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Россия поднялась на пять строчек в рейтинге конкурентоспособных экономик
"Очевидно, что происходящие в мире изменения окажут глубокое влияние на развитие страны. Помимо универсальных "больших вызовов" — исчерпание и снижение эффективности использования традиционных ресурсов, демографическое сжатие и старение населения, отставание в росте продолжительности жизни от других индустриально развитых стран, изменение климата, трудности адаптации общества и государства к распространению новых "прорывных" технологий — Россия сталкивается с комплексом специфических вызовов и проблем, которые определяют особенности ее включения в технологическую революцию", — говорится в докладе.

Его авторы отмечают, что введение секторальных санкций Евросоюза и США в 2014 году четко выявило целый ряд направлений, по которым Россия на данный момент не в силах конкурировать с зарубежными партнерами.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

Падение мировых цен на нефть в 2015 году, в свою очередь, не только усилило системный экономический кризис, но и поставило перед Россией вопрос о необходимости радикальной диверсификации национальной экономики, которая по-прежнему в значительной степени зависит от экспорта энергоносителей: в 2016 году на топливно-энергетические товары приходилось 62% всего российского экспорта в страны дальнего зарубежья.

Нефтегазовые и другие доходы России
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Соотношение "нефтяных" доходов и других поступлений в бюджет

Трансформация госсектора

Для решения проблемы технологического отставания страны авторы доклада предлагают, в частности, разработать целевой образ госкомпаний на 2024 и 2035 годы.

Серверы в технологическом центре обработки данных. Архивное фото
© Fotolia / cookiecutter
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"В основу целевого видения должны быть положены показатели глобальной конкурентоспособности предприятий и максимизации добавленной стоимости на единицу произведенной ими продукции", — говорится в докладе.

"Существенной трансформации должна, прежде всего, подвергнуться модель управления госкомпаниями, которую следует выстраивать на базе двух приоритетов: уменьшения влияния правительства Российской Федерации на исполнительные органы и руководство госкомпаний (особенно в "нестратегических" отраслях) и перехода к бизнес-моделям цифровой экономики", — считают эксперты ЦСР.

Помимо этого, по мнению авторов доклада, необходимо нормативно закрепить обязательное включение в советы директоров госкомпаний и их "дочек" независимых директоров — ведущих специалистов в сфере передовых технологий.

Два этапа

Реализацию мер по обозначенным приоритетным направлениям на период до 2024 года авторы доклада предлагают условно разбить на два этапа.

Иллюстрация к статье Цифровая экономика: как специалисты понимают этот термин
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Цифровая экономика: как специалисты понимают этот термин
На первом этапе (2018–2020 годы) основные действия должны быть направлены на запуск организационных изменений и пилотных проектов. Этот этап может объединить все мероприятия, связанные с нормативным регулированием приоритетных сфер научно-технологической политики, организационными изменениями, выработкой новых стандартов и механизмов финансирования предлагаемых изменений.

Второй этап (2021–2024 годы) должен быть связан с переходом к действиям в регулярном режиме в масштабе всей экономики. Должны вступить в силу и начать работать правовые нормы и организационные изменения, совершенные на предшествующем этапе.

"Примечательно, что для обеспечения дальнейших изменений по итогам двух этапов может быть подготовлен новый стратегический пакет действий на перспективу до 2035 года, который будет отталкиваться от уже достигнутых результатов включения России в новую глобальную технологическую реальность, актуальных мировых тенденций технологического развития и позиций России на глобальных высокотехнологичных рынках", — говорится в докладе.

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