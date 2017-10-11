"Ростелеком" создаст проектный офис по реализации технологии блокчейн

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. "Ростелеком" создаст специальный проектный офис по реализации технологии блокчейн, обсуждает этот вопрос с потенциальными партнерами, сообщил в интервью РИА Новости глава компании Михаил Осеевский.

Технология (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях популярной в мире криптовалюты биткоин. Российские банки и компании в настоящее время рассматривают возможность реализации целого ряда проектов в этой сфере.

"Блокчейн, как технология распределенного хранения и оборота информации — это реальность, которая доказала свою полезность. Создаем сейчас специальный проектный офис, обсуждаем с потенциальными интересантами, например, с Росреестром, варианты сотрудничества. Эта структура заинтересована в надежном и защищенном фиксировании результатов сделок", — сказал Осеевский.

"По поводу криптовалют — это предмет веры, которая "наделяет" их ценностью. Ровно так же дети "наделяют" ценностью фантики для коллекционирования и обмена", — добавил Осеевский.

Он отметил, что в последнее время были довольно однозначные комментарии со стороны Центрального банка России, были решения регуляторов Китая, Южной Кореи, которые фактически запретили и проведение ICO, и тем более хождение криптовалют.

"В общем, криптовалютами наша компания не занимается", — подчеркнул глава "Ростелекома".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.