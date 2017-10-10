Смартфон трансформируется в очки через десять лет, считают в Сбербанке

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Смартфон, который сейчас во многом заменяет компьютер, на следующей фазе своего развития трансформируется в очки, которые будут продаваться в магазинах через 10 лет и будут стоить как сейчас мобильные телефоны, считает управляющий партнер компании FortRoss Ventures, экс-старший вице-президент Сбербанка Виктор Орловский.

"Компьютер трансформировался в телефон. Понятно, что мощность этой оправы (очков — ред.) будет в десять раз больше современного телефона. Через 10 лет они будут продаваться на полках магазинов. Такие очки будут стоить — сколько стоит смартфон. Пока они находятся в той же примерно зачаточной субстанции, в которой находился персональный компьютер в начале 70-ых годов", — сказал Орловский журналистам.

Одной из ближайших технологических новинок будущего станет внедрение интеллектуальных очков, с помощью которых люди будут передавать информацию знаками, узнавать нравятся ли они свои партнерам на свиданиях и понимать, насколько искренны политики, ранее в октябре рассказал гендиректор компании Moven Бретт Кинг, выпускающей мобильные банковские приложения, на лекции в ходе форума Finopolis 2017.

По его словам, сейчас над этим работает MIT (Массачусетский технологический институт), Facebook, Apple тратит более 10 миллиардов долларов на то, чтобы исследовать дополненную реальность с использованием интеллектуальных очков.

Очки будут многофункциональными и позволят делать многие "чудеса" с помощью искусственного интеллекта, считает Кинг. Экраны на столе людям тогда будут не нужны, набирать тексты на клавиатуре и писать можно будет жестами. Очки также смогут распознавать эмоции, например, подсказывать врут политики, или говорят правду, заверял Кинг.

Цифровая платформа

По мнению Орловского, создание в России национальной операционной системы для устройств интернета вещей позволило бы построить инфраструктуру для развития бизнеса в области искусственного интеллекта.

"Задача государства — построить инфраструктуру. И тогда вокруг этой инфраструктуры будет создаваться бизнес, прикладной бизнес. Это позволит разным устройствам разговаривать друг с другом, что важно, она (платформа — ред.) сможет связывать два устройства воедино. Например, если брать бизнес перевозок, то интернет вещей позволит все время в режиме реального времени мониторить с разных датчиков то, что перевозят и кондицию этого груза", — считает он.

"Я не знаю, сколько эта платформа может стоить, но мне кажется, что это очень хорошая инициатива", — добавил Орловский.

По его мнению, искусственный интеллект в течение нескольких следующих лет позволит заменить людей на роботов в колл-центрах банков, вытеснит с рынка многих юристов и бухгалтеров, а также активно будет применяться при взаимодействии компаний с инвесторами и при найме сотрудников.

"Искусственный интеллект будет серьезно использован в IR области (связей с инвесторами — ред.), там где речь идет о найме сотрудника, о позиционировании сотрудника в коллективе. Работа в команде — это самая главная сегодня компетенция, даже не его (сотрудника – ред.) IQ (коэффициент умственного развития — ред.), эмоциональный интеллект, а умение работать в команде. Все это хорошо автоматизируется (с помощью искусственного интеллекта — ред.)", — отметил Орловский.

"Очевидно, в бухгалтерии, юридических службах будут массовые замещения специальностей, именно бухгалтеров, юристов, которые не делают кейсы, а ищут, сравнивают какие-то данные", — ожидает он.

Искусственным интеллектом будут оснащены в ближайшем будущем и все видеокамеры, ожидает эксперт. "Видео- и фотоизображения, анализ эмоций, очень много будет искусственного интеллекта, встроенного в видео в домашних условиях, то есть наши многочисленные видеокамеры в домах будут обладать искусственным интеллектом", — полагает Орловский.

"Поиск аномалий — тоже очень важный элемент машинного обучения, искусственного интеллекта на основе больших данных. Любой менеджер хорошо управляет компанией, когда у ней есть вся полнота данных, и он умеет управлять исключениями", — отметил также он.

FortRoss Ventures — независимая международная компания, занимающаяся управлением инвестициями в сфере искусственного интеллекта, финансовых технологий, интернета вещей, маркет-плейсов, облачных технологий и blockchain.