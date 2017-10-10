РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Технологии

Смартфон трансформируется в очки через десять лет, считают в Сбербанке

19:1310.10.2017
(обновлено: 19:44 10.10.2017)
0970
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДемонстрация шлема виртуальной реальности Samsung. Архивное фотоДемонстрация шлема виртуальной реальности Samsung. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Смартфон, который сейчас во многом заменяет компьютер, на следующей фазе своего развития трансформируется в очки, которые будут продаваться в магазинах через 10 лет и будут стоить как сейчас мобильные телефоны, считает управляющий партнер компании FortRoss Ventures, экс-старший вице-президент Сбербанка Виктор Орловский.

Магазин Apple. Архивное фото
© AP Photo / Matthias Schrade
Apple создает очки дополненной реальности, синхронизирующиеся с iPhone
"Компьютер трансформировался в телефон. Понятно, что мощность этой оправы (очков — ред.) будет в десять раз больше современного телефона. Через 10 лет они будут продаваться на полках магазинов. Такие очки будут стоить — сколько стоит смартфон. Пока они находятся в той же примерно зачаточной субстанции, в которой находился персональный компьютер в начале 70-ых годов", — сказал Орловский журналистам.

Одной из ближайших технологических новинок будущего станет внедрение интеллектуальных очков, с помощью которых люди будут передавать информацию знаками, узнавать нравятся ли они свои партнерам на свиданиях и понимать, насколько искренны политики, ранее в октябре рассказал гендиректор компании Moven Бретт Кинг, выпускающей мобильные банковские приложения, на лекции в ходе форума Finopolis 2017.

По его словам, сейчас над этим работает MIT (Массачусетский технологический институт), Facebook, Apple тратит более 10 миллиардов долларов на то, чтобы исследовать дополненную реальность с использованием интеллектуальных очков.

Очки будут многофункциональными и позволят делать многие "чудеса" с помощью искусственного интеллекта, считает Кинг. Экраны на столе людям тогда будут не нужны, набирать тексты на клавиатуре и писать можно будет жестами. Очки также смогут распознавать эмоции, например, подсказывать врут политики, или говорят правду, заверял Кинг.

Цифровая платформа

Стенд ОПК. Архивное фото
© Фото : ОПК
ОПК разработала устройство для управления дополненной реальностью взглядом
По мнению Орловского, создание в России национальной операционной системы для устройств интернета вещей позволило бы построить инфраструктуру для развития бизнеса в области искусственного интеллекта.

"Задача государства — построить инфраструктуру. И тогда вокруг этой инфраструктуры будет создаваться бизнес, прикладной бизнес. Это позволит разным устройствам разговаривать друг с другом, что важно, она (платформа — ред.) сможет связывать два устройства воедино. Например, если брать бизнес перевозок, то интернет вещей позволит все время в режиме реального времени мониторить с разных датчиков то, что перевозят и кондицию этого груза", — считает он.

"Я не знаю, сколько эта платформа может стоить, но мне кажется, что это очень хорошая инициатива", — добавил Орловский.

По его мнению, искусственный интеллект в течение нескольких следующих лет позволит заменить людей на роботов в колл-центрах банков, вытеснит с рынка многих юристов и бухгалтеров, а также активно будет применяться при взаимодействии компаний с инвесторами и при найме сотрудников.

"Искусственный интеллект будет серьезно использован в IR области (связей с инвесторами — ред.), там где речь идет о найме сотрудника, о позиционировании сотрудника в коллективе. Работа в команде — это самая главная сегодня компетенция, даже не его (сотрудника – ред.) IQ (коэффициент умственного развития — ред.), эмоциональный интеллект, а умение работать в команде. Все это хорошо автоматизируется (с помощью искусственного интеллекта — ред.)", — отметил Орловский.

"Очевидно, в бухгалтерии, юридических службах будут массовые замещения специальностей, именно бухгалтеров, юристов, которые не делают кейсы, а ищут, сравнивают какие-то данные", — ожидает он.

Вице-президент компании Apple Филип Шиллер во время презентации iPhone X в Купертино
© AFP 2017 / Josh Edelson
На презентации iPhone X не сработала функция распознавания лица
Искусственным интеллектом будут оснащены в ближайшем будущем и все видеокамеры, ожидает эксперт. "Видео- и фотоизображения, анализ эмоций, очень много будет искусственного интеллекта, встроенного в видео в домашних условиях, то есть наши многочисленные видеокамеры в домах будут обладать искусственным интеллектом", — полагает Орловский.

"Поиск аномалий — тоже очень важный элемент машинного обучения, искусственного интеллекта на основе больших данных. Любой менеджер хорошо управляет компанией, когда у ней есть вся полнота данных, и он умеет управлять исключениями", — отметил также он.

FortRoss Ventures — независимая международная компания, занимающаяся управлением инвестициями в сфере искусственного интеллекта, финансовых технологий, интернета вещей, маркет-плейсов, облачных технологий и blockchain.

Комментировать
Технологии
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена