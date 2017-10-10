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Технологии

"Яндекс" запустил голосовой помощник "Алиса"

10:0610.10.2017
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкМосковский офис отечественной ИТ-компании Яндекс. Архивное фотоМосковский офис отечественной ИТ-компании Яндекс. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. "Яндекс" запустил сервис голосового помощника "Алиса", распознающего речь с точностью, близкой к человеческой, говорится в сообщении интернет-компании.

Генеральный директор компании Яндекс Аркадий Волож и Владимир Путин во время посещения московского офиса отечественной ИТ-компании Яндекс. 21 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин в офисе "Яндекса" пообщался с голосовым помощником "Алиса"

Впервые "Алиса" была представлена 21 сентября президенту РФ Владимиру Путину в ходе его визита в штаб-квартиру крупнейшей российской интернет-компании. В "Яндексе" утверждают, что "Алиса" — первый в мире голосовой помощник, который не ограничивается набором заранее заданных ответов, а с которым можно поговорить, как с человеком, "и она поймет".

"Благодаря нейронной сети, обученной на огромном массиве текстов, "Алиса" не растеряется, если с ней просто поболтать. Она распознает и умеет обрабатывать неполные фразы и вопросы, учитывает контекст сказанного и даже способна импровизировать. "Алиса" не просто голосовой помощник, она — персонаж, с характером, запасом смешных историй и чувством юмора", — отмечается в сообщении "Яндекса".

"Мы хотели, чтобы "Алиса" говорила с людьми на их языке, а не приучала к своему, как это делали компьютерные интерфейсы в прошлом. Для этого, в первую очередь, необходимо, чтобы она понимала настоящую человеческую речь, а не только идеально произнесенные запросы. Это было одним из приоритетов при разработке "Алисы", и сейчас, согласно нашим измерениям, она — лучшая из голосовых помощников по распознаванию русской речи. По метрике WER (Word error rate, метрика производительности систем распознавания речи или машинного перевода – ред.), "Алиса" распознает речь с точностью, близкой к человеческой", — приводятся в сообщении слова руководителя направления речевых технологий "Яндекса" Дениса Филиппова.

Голосовой помощник может помочь людям решать повседневные задачи: найти информацию в интернете, подсказать, где поужинать, какая завтра погода и многое другое. "Алиса" умеет работать с несколькими сервисами "Яндекса", в том числе с поиском, картами, музыкой и погодой. Со временем она должна научиться обращаться к другим сервисам и, например, посоветовать фильм или вызвать такси. В перспективе другие компании тоже смогут дать "Алисе" доступ к своим сервисам, а запускать сторонние приложения она уже умеет — можно попросить ее открыть соцсети Instagram или "ВКонтакте", отмечают в "Яндексе".

Распознавать речь, определять значение сказанного и синтезировать голос, чтобы произнести ответ, "Алиса" умеет благодаря речевым технологиям SpeechKit. Говорит она голосом актрисы Татьяны Шитовой, которая дублирует Скарлетт Йоханссон в российском прокате. "Алису" обучали на записях Шитовой благодаря нейросети, которая "склеивает" звуки в слова и подбирает интонацию. "Алиса" доступна в приложениях "Яндекса" в iOS и Android и бета-версии голосового помощника для Windows.

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