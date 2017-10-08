На выставке в Дубае покажут летающее такси и "умный пешеходный переход"

ДУБАЙ, 8 окт — РИА Новости. Летающее такси и "умный пешеходный переход" представят на выставке Gitex в Дубае, сообщили в управлении дорогами и транспортом города-эмирата.
Такси создано совместно с германским производителем Volocopter, который разрабатывает серию электрических пилотируемых вертолетов-мультикоптеров сверхлегкого класса. Летающие такси станут частью программы правительства Дубая, согласно которой 25% всего транспорта города-эмирата станет самоуправляемым к 2030 году.
Беспилотное такси спроектировано для двух пассажиров.
Максимальное время полета составляет 30 минут, средняя скорость — 50 километров в час, максимальная — 100 километров в час. Аккумулятор необходимо заряжать каждые 40 минут.
Кроме того, на выставке будет представлен "умный пешеходный переход". Операционная система светофора на таком переходе запускается датчиками, подключенными к наземной оптической системе, синхронизированной с работой сигнальных огней.
Датчики считывают передвижения пешеходов и автоматически корректируют оставшееся время сигнала светофора, что обеспечивает безопасное пересечение дороги пешеходами.
Gitex начала свою работу в воскресенье и продлится до 12 октября.