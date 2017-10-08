На выставке в Дубае покажут летающее такси и "умный пешеходный переход"

ДУБАЙ, 8 окт — РИА Новости. Летающее такси и "умный пешеходный переход" представят на выставке Gitex в Дубае, сообщили в управлении дорогами и транспортом города-эмирата.

Отдельный стенд Smart Dubai займут десятки новых проектов и инициатив местных властей. Среди них — первое в мире летающее беспилотное такси, которое планируют ввести в эксплуатацию в Дубае. Оно было протестировано в сентябре.

Такси создано совместно с германским производителем Volocopter, который разрабатывает серию электрических пилотируемых вертолетов-мультикоптеров сверхлегкого класса. Летающие такси станут частью программы правительства Дубая, согласно которой 25% всего транспорта города-эмирата станет самоуправляемым к 2030 году.

Беспилотное такси спроектировано для двух пассажиров.

Максимальное время полета составляет 30 минут, средняя скорость — 50 километров в час, максимальная — 100 километров в час. Аккумулятор необходимо заряжать каждые 40 минут.

"На выставке внимание уделят тому, как такси будет интегрировано в транспортную систему города — с метро, трамваем, автобусами, такси и водным транспортом, а также тому, как данный сервис будет предоставляться с помощью специального мобильного приложения", — сообщили в управлении.

Кроме того, на выставке будет представлен "умный пешеходный переход". Операционная система светофора на таком переходе запускается датчиками, подключенными к наземной оптической системе, синхронизированной с работой сигнальных огней.

Датчики считывают передвижения пешеходов и автоматически корректируют оставшееся время сигнала светофора, что обеспечивает безопасное пересечение дороги пешеходами.

Gitex начала свою работу в воскресенье и продлится до 12 октября.