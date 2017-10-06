Дорого и бессмысленно: в Apple рассказали о появлении летающих автомобилей

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Человечество вряд ли пойдет по пути массового производства летающих автомобилей, так как это слишком дорого и экономически бессмысленно, заявил сооснователь компании Apple Стив Возняк в интервью газете "Ведомости".
Возняк также отметил, что если все-таки такое случится, то воздушные дороги вряд ли будут более опасными, чем обычные.
"Там есть еще одна проблема: как вы будете управлять таким устройством в облачную погоду? Так, что есть много причин, по которым такие устройства не выйдут", — отметил Возняк.
Из опубликованного на сайте концерна видео следует, что аппарат оснащен восьмью лопастями, расположенными по периметру машины и работающими от аккумулятора. Они способны поднимать в воздух взрослого человека. Конструкция рассчитана на одну персону. Менять направление движения удается за счет изменения угла наклона "летающего автомобиля" при помощи джойстиков управления, расположенных прямо перед сидением пассажира.