Дорого и бессмысленно: в Apple рассказали о появлении летающих автомобилей

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Человечество вряд ли пойдет по пути массового производства летающих автомобилей, так как это слишком дорого и экономически бессмысленно, заявил сооснователь компании Apple Стив Возняк в интервью газете "Ведомости".

"Я не думаю, что летающие автомобили скоро появятся в массовом производстве. Не то что скоро – я вообще не верю, что летающий автомобиль когда-либо появится. Дело в том, что летающий автомобиль – это довольно тяжелое устройство. И поднимать что-либо подобное в воздух – ну в этом нет экономического смысла, чтобы такое устройство перевозило только одного человека или даже одну семью. Ну, просто сейчас пока это слишком дорого стоит, не окупается", — пояснил он.

Возняк также отметил, что если все-таки такое случится, то воздушные дороги вряд ли будут более опасными, чем обычные.

"Там есть еще одна проблема: как вы будете управлять таким устройством в облачную погоду? Так, что есть много причин, по которым такие устройства не выйдут", — отметил Возняк.

Ранее в сентябре концерн "Калашников" представил концепт "летающего автомобиля". Исходя из внешнего вида устройства, можно предположить, что его основным предназначением станет транспортировка людей.

Из опубликованного на сайте концерна видео следует, что аппарат оснащен восьмью лопастями, расположенными по периметру машины и работающими от аккумулятора. Они способны поднимать в воздух взрослого человека. Конструкция рассчитана на одну персону. Менять направление движения удается за счет изменения угла наклона "летающего автомобиля" при помощи джойстиков управления, расположенных прямо перед сидением пассажира.