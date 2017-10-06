Сооснователь Apple объяснил, почему перестал бояться начала "войны машин"

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Сооснователь компании Apple Стив Возняк считает, что до опасности искусственного интеллекта для людей еще далеко.

Возняк сказал, что он поменял свое мнение по поводу вопроса о том, так ли опасен искусственный интеллект.

"Я был с этим согласен и говорил об этом со сцены в течение многих лет – за два года до того, как начались все публичные заявления со стороны Илона Маска и Стивена Хокинга. Но я поменял свое мнение. И причина тому – у меня есть логические причины предполагать, что это опасность очень далекого будущего. Десятки, сотни лет должны пройти, чтобы она стала реальной. А может, она не станет таковой никогда", — заявил он в интервью газете "Ведомости".

Возняк отметил, что когда заявляют об опасности, то подразумевают, что надо что-то немедленно делать, но искусственный интеллект пока еще не приблизился даже к уровню человеческого интеллекта.

"Они могут быстрее что-то делать, например, играть в игру, оперируя определенным сводом правил, которые выдал им человек. И, по сути, они решают задачи, которые для них придумывает человек. Но искусственный интеллект пока далек от того, чтобы прийти и самому спросить: какую проблему я должен решить? Что я должен сделать, чтобы стать счастливым? Понимаете, нет таких условий пока для того, чтобы машина сказала: люди нам мешают, без них было бы лучше", — пояснил Возняк.

Он также отметил, что ученые и исследователи пока до конца не знают, как устроен человеческий мозг. Человек может построить машину, которая будет играть в игры и чему-то учиться с нуля, как ребенок. Но пока нет машин, способных мыслить. Все технологии и весь искусственный интеллект, над которым сейчас работает человек, пока подчинены ему, заметил Возняк.