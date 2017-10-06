Сооснователь Apple объяснил, почему перестал бояться начала "войны машин"

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Сооснователь компании Apple Стив Возняк считает, что до опасности искусственного интеллекта для людей еще далеко.
"Я был с этим согласен и говорил об этом со сцены в течение многих лет – за два года до того, как начались все публичные заявления со стороны Илона Маска и Стивена Хокинга. Но я поменял свое мнение. И причина тому – у меня есть логические причины предполагать, что это опасность очень далекого будущего. Десятки, сотни лет должны пройти, чтобы она стала реальной. А может, она не станет таковой никогда", — заявил он в интервью газете "Ведомости".
Возняк отметил, что когда заявляют об опасности, то подразумевают, что надо что-то немедленно делать, но искусственный интеллект пока еще не приблизился даже к уровню человеческого интеллекта.
Он также отметил, что ученые и исследователи пока до конца не знают, как устроен человеческий мозг. Человек может построить машину, которая будет играть в игры и чему-то учиться с нуля, как ребенок. Но пока нет машин, способных мыслить. Все технологии и весь искусственный интеллект, над которым сейчас работает человек, пока подчинены ему, заметил Возняк.