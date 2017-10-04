Роботов к 2035 году станет больше, чем людей, считает эксперт

СОЧИ, 4 окт – РИА Новости. Роботов на Земле станет больше чем людей к 2035 году, а одной из ближайших технологических новинок станет внедрение интеллектуальных очков, с помощью которых люди будут передавать информацию знаками, узнавать нравятся ли они свои партнерам на свиданиях и понимать, насколько искренны политики, прогнозирует гендиректор компании Moven Бретт Кинг, выпускающей мобильные банковские приложения.

Один из крупнейших технологических сдвигов в мире в ближайшее время ожидается в области интеллектуальных шин, или интеллектуальных очков, рассказал Кинг в ходе лекции на форуме Finopolis 2017.

"Сейчас над этим работает MIT (Массачусетский технологический институт — ред.), и Facebook, и Apple тратит более 10 миллиардов долларов на то, чтобы исследовать дополненную реальность с использованием интеллектуальных очков. И это будет следующее крупное событие — новая компьютерная платформа", — описал он.

Очки будут многофункциональными и позволят делать многие "чудеса" с помощью искусственного интеллекта, отметил Кинг.

"Вам уже не нужны будут экраны на столе, вы будете видеть этот экран в поле зрения, одев интеллектуальные очки, вы сможете не набирать тексты на клавиатуре, а жестами писать или вызывать нужные знаки и рисунки. Когда вы пойдёте на свидание в будущем с помощью таких интеллектуальных очков вы сможете определить, нравитесь ли вы вашей новой подружке, потому что искусственный интеллект будет анатомировать определённые показатели по глазам вашего визави", — описал он.

"Для политиков это будет не очень весёлой новостью, потому что мы сможем определять, насколько они врут или говорят правду, особенно американские политики", — пошутил гендиректор Moven.

Роботизация



Количество роботов на земле к 2035 году превысит количество людей, которые все больше будут отдавать свои дела на откуп искусственному интеллекту, прогнозирует Кинг.

"К 2035 году будет на планете множество разных роботов, больше чем людей. Роботы будут осуществлять доставку посылок, будут дроны, самодвижущиеся автомобили, грузовики, промышленные роботы — большое число разнообразных роботов, которые будут окружать нас через 20 лет", — описал он.

"Если вы работаете в медицине или в финансовых услугах, в бухгалтерском учете или в юридической сфере, то вам достанется функция давать какие-то советы. Но я думаю, что значительную часть этой работы возьмёт на себя техника — искусственный интеллект", — ожидает он.

Так, искусственный интеллект уже начинает самостоятельно мыслить, полагает Кинг.

"Алгоритм машинного обучения в Google — она (программа-робот – ред.) использует собственный язык Google для машинного обучения и фактически машина сама себя учит решать проблемы и создаёт собственный язык, который даже не понимают создавшие ее инженеры", — отметил он.

"Поэтому я могу вам только посоветовать, будьте к роботам добры, никогда не знаешь, что для нас приготовят", — заключил глава Moven.