Стало известно основное преимущество iPhone X перед Android-смартфонами

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Куо заявил, что конкурентам Apple может понадобиться более двух лет, чтобы воспроизвести технологию, использованную при создании камеры TrueDepth, пишет MacRumors.

По словам аналитика, камера TrueDepth позволит Apple стать технологическим лидером в 2018-2019 годах. Куо заявил, что он "полностью уверен" в перспективах корпорации на рынке Hi-End смартфонов, несмотря на трудности, возникшие с iPhone X при начале продаж.

С помощью фронтальной камеры TrueDepth стало возможным применение технологии сканирования лица Face. Как сообщается, сложность в производстве камеры TrueDepth привела к сокращению первой партии iPhone X. Ранее также стало известно о некорректной работе функции Face ID, которая может перепутать владельца телефона, если он младше 13 лет. Сбой функции произошел и на самой презентации новых моделей iPhone.

MacRumors сообщает, что другим компаниям придется также пройти через подобные технологические и производственные трудности. Samsung уже выпустила устройство с технологией распознавания лиц, но она использует 2D изображения и является менее безопасной.