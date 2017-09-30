МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Социальная сеть Facebook начала тестировать технологию распознавания лиц, которая позволит пользователям соцсети восстановить доступ к аккаунту в случае его утраты, пишет Techcrunch.

"Мы тестируем новую функцию, чтобы пользователи смогли быстро и легко подтвердить, что аккаунт принадлежит им. Эта опция доступна только на тех устройствах, с которых пользователи уже когда-либо заходили в свой аккаунт. Наряду с двухфакторной аутентификацией по СМС эта функция поможет подтвердить личность", — сообщили изданию в компании.

Если функция распознавания лица окажется надежной и "хакероустойчивой", то ее сделают доступной для большего числа пользователей.

В Facebook на протяжении многих лет использовались различные способы разблокировки аккаунта. В отдельных случаях сайт просил опознать фотографии друзей. Также предлагалось заранее создать список "доверенных контактов", которые получат код для восстановления аккаунта пользователя.

Технология разблокировки с помощью распознавания лица Face ID была использована компанией Apple в новом смартфоне iPhone X, однако в компании признали, что смартфон может перепутать владельца, если он младше 13 лет. Сбой функции произошел и во время презентации iPhone.