В Сингапуре представили самый дорогой в мире чехол для iPhone X

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Сингапурская компания Gray International выпустила коллекцию чехлов для смартфона iPhone X, стоимость которых может быть выше цены на сам гаджет.

Аксессуары выполнены из цельного титанового слитка и доступны в пяти цветах — базовый (Titanium), Stealth, Gold, Rose Gold и Aurora. Как отмечают создатели, специальные оттенки получаются при обработке изделий пламенем.

Самый дешевый вариант обойдется покупателю в $645, модели Gold и Rose Gold стоят примерно как сам iPhone X — $1145. Сам гаджет можно приобрести за $1,2 тысячи, а самый дорогой чехол для него будет стоить примерно $1,3 тысячи.

Компания Apple 12 сентября представила новое поколение смартфонов — iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Первые две модели в России продаются с 29 сентября по 56,99 тысячи рублей за штуку, продажи iPhone X стартуют 3 ноября, и купить этот смартфон можно будет по цене от 79,99 тысячи рублей.