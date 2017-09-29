Аналитики раскрыли реальную стоимость iPhone 8

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Аналитики оценили себестоимость новых смартфонов Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus, поступивших в продажу в России. Данные опубликованы в отчете компании IHS Markit.

Согласно подсчетам, суммарная стоимость комплектующих и базовых производственных затрат для iPhone 8 Plus с 5,5-дюймовым экраном составляет чуть более 295 долларов (около 17 тысяч рублей), а для 4,7-дюймовой модели — 247 долларов (около 14,5 тысяч рублей).

При этом отмечается, что производство новых смартфонов стало дороже из-за добавления модуля для беспроводной зарядки и увеличения объема постоянной памяти в базовой модификации. Тем не менее, разница по сравнению с предыдущей моделью не стала существенной и составила менее 20 долларов.

Смартфоны iPhone 8, iPhone 8 Plus стали доступны в России с 29 сентября. При этом цена на 64-гигабайтный iPhone 8 составила 56990 рублей, а iPhone 8 Plus с аналогичным объемом памяти — 64990 рублей.