С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен — РИА Новости. Около 40% компьютеров в мире, относящихся к технологической инфраструктуре организаций, в первом полугодии 2017 года подверглись кибератакам, при этом в РФ этот показатель оказался выше среднемирового, сообщил старший исследователь безопасности систем промышленной автоматизации в группе защиты критических инфраструктур "Лаборатории Касперского" Владимир Дащенко, выступая на международной конференции "Промышленная кибербезопасность: на страже технического прогресса".
Около трети от общего числа всех атак пришлось на долю производственных компаний (31%). Второе и третье место по количеству заражений заняли организации в сфере инжиниринга и образования (24,5% и 14,5% соответственно). Доля атак на нефтегазовые и энергетические предприятия составили 3% и 4,9% соответственно. Меньше всего атакам подверглись компании из транспортной сферы (0,3%).
По данным компании, в первой половине этого года вирусы-шифровальщики атаковали по меньшей мере 0,5% компьютеров технологической инфраструктуры организаций. Среди стран-лидеров по количеству зараженных подобными вирусами Украина (1,33%),Малайзия (1,31%) и Дания (1,12%). Россия также вошла в десятку с долей 0,8%.