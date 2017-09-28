С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен — РИА Новости. Около 40% компьютеров в мире, относящихся к технологической инфраструктуре организаций, в первом полугодии 2017 года подверглись кибератакам, при этом в РФ этот показатель оказался выше среднемирового, сообщил старший исследователь безопасности систем промышленной автоматизации в группе защиты критических инфраструктур "Лаборатории Касперского" Владимир Дащенко, выступая на международной конференции "Промышленная кибербезопасность: на страже технического прогресса".

По сравнению со вторым полугодием 2016 года, по его словам, показатель снизился до 37,6% с 39,2%, при этом в РФ количество атакованных индустриальных компьютеров, напротив, выросло на 0,5 процентного пункта — до 42,9%. Из всех выявленных и отраженных кибератак больше всего пришлось на предприятия Вьетнама (71%), Алжира (67,1%), Марокко (65,4%), Индонезии (58,7%) и Китая (57,1%), рассказал Дащенко.

Около трети от общего числа всех атак пришлось на долю производственных компаний (31%). Второе и третье место по количеству заражений заняли организации в сфере инжиниринга и образования (24,5% и 14,5% соответственно). Доля атак на нефтегазовые и энергетические предприятия составили 3% и 4,9% соответственно. Меньше всего атакам подверглись компании из транспортной сферы (0,3%).

Основным источником заражения компьютеров остается интернет. Так, загрузка вредоносного ПО и доступ к известным вредоносным и фишинговым веб-ресурсам в отчетном периоде были заблокированы на 20,4% индустриальных компьютеров в мире, в России — на 25%.

По данным компании, в первой половине этого года вирусы-шифровальщики атаковали по меньшей мере 0,5% компьютеров технологической инфраструктуры организаций. Среди стран-лидеров по количеству зараженных подобными вирусами Украина (1,33%),Малайзия (1,31%) и Дания (1,12%). Россия также вошла в десятку с долей 0,8%.

Наибольший ущерб промышленным компаниям нанес вирус-вымогатель WannaCry (13%). В частности, от вируса пострадали нефтеперерабатывающие заводы. Среди атакованных другим нашумевшим шифровальщиком ExPetr предприятий по меньшей мере 50% заняты в производстве и нефтегазовой промышленности.