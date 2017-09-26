"ВКонтакте" за год выплатила более млрд рублей сообществам за рекламу

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" за последние 12 месяцев выплатила сообществам за публикации рекламных записей более 1 миллиарда рублей, рассказал руководитель разработки рекламных технологий "ВКонтакте" Андрей Новосельский.

"За последние 12 месяцев "ВКонтакте" выплатила создателям контента свыше миллиарда рублей, и это не предел", — сказал Новосельский на пресс-конференции.

Как пояснил представитель соцсети, администраторы сообществ получают выплаты от публикации рекламных записей на страницах сообществ и в ленте новостей. Размер выплат, по его словам, определяется охватом постов.

Новосельский отметил, что соцсеть запускает ряд инструментов, благодаря которым доход авторов контента может увеличиться. В частности, теперь любое сообщество сможет подать заявку на участие в рекламной сети "ВКонтакте". В будущем такая возможность появится и у личных страниц.

Управляющий директор "ВКонтакте" Андрей Рогозов добавил, что соцсеть запустила новый алгоритм персональных рекомендаций контента "Прометей", основанный на искусственном интеллекте.