МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Концерн "Калашников" представил концепт "летающего автомобиля", следует из видео, размещенного на сайте концерна.

Устройство представляет собой прототип пассажирского коптера — транспортного средства, напоминающего летающий автомобиль.

"Концерн "Калашников" представил новую инициативную разработку. Первый полет был совершен в присутствии главы Ростеха Сергея Чемезова", — сказано в сообщении на сайте концерна.

Из опубликованного видео следует, что аппарат оснащен восьмью лопастями, расположенными по периметру машины и работающими от аккумулятора. Они способными поднимать в воздух взрослого человека. Конструкция рассчитана на одну персону.

Менять направление движения удаётся за счёт изменения угла наклона "летающего автомобиля" при помощи джойстиков управления, расположенных прямо перед сидением пассажира.