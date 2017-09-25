МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Тридцать российских портов в ближайшее время будут оборудованы системами, уточняющими сигнал ГЛОНАСС, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин по итогам совещания по повышению точности навигационного обеспечения потребителей системы ГЛОНАСС.
"На сегодняшний момент только половина морских портов РФ покрывается сигналом наземного оборудования, которое размещено в этих портах и которое дает как сигнал GPS, так и сигнал ГЛОНАСС", — сказал Рогозин.
"Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы в ближайшее время остальные 30 портов, прежде всего это будет акцент на Крым, на наше южное побережье, Северный морской путь, они должны быть в полной мере оборудованы аппаратурой, которая уточняет поступающий из космоса от орбитальной группировки сигнал", — добавил вице-премьер, пояснив, что тем самым можно будет осуществлять гораздо более точную лоцманскую проводку.
"Поручение правительства выйдет, как говорится, завтра, и там будут установлены конкретные сроки, которые потребуются для дооборудования морских портов РФ системой приема и обработки сигнала ГЛОНАСС", — подчеркнул он.
Рогозин подчеркнул, что на совещании также обсуждался вопрос о том, чтобы ввозимые в РФ самолеты иностранного производства были обеспечены оборудованием ГЛОНАСС.