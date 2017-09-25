Visa: бесконтактной оплатой пользуются 11% жителей крупных городов России

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Бесконтактным способом оплаты с помощью мобильного телефона пользуются 11% жителей крупных российских городов, еще 59% — знают о таком способе оплаты, свидетельствуют данные исследования платежной системы Visa.

"Согласно результатам исследования Visa, на сегодняшний день каждый второй житель крупных городов в России (59%) знает о бесконтактном способе оплаты с помощью смартфона, а пользуется им каждый десятый (11%). При этом больше трети тех, кто не пользуется такими платежами (41%), готовы в будущем начать платить смартфоном", — говорится в сообщении.

Для подавляющего большинства пользователей мобильных платежных сервисов преимуществами такого способа оплаты является удобство (92%) и безопасность (77%), которая обеспечивается с помощью технологии токенизации, уточняет компания.

Суть токенизации заключается в том, что в момент совершения транзакции платежные реквизиты, такие как номер карты, имя ее владельца, срок действия и тому подобное, заменяются на уникальный цифровой идентификатор – токен, что существенно снижает риск компрометации данных и повышает безопасность платежей, поясняет Visa.

"Российский рынок открыт инновациям. Ярким доказательством этого является тот факт, что Россия стала одной из немногих стран, в которых одновременно работают такие сервисы, как Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay", — отметила генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина.

"Помимо технической реализации, мы уделяем большое внимание программе в области финансовой грамотности… чтобы разъяснять потребителям преимущества новых платежных решений как более современных, удобных и безопасных по сравнению с наличными. Мы делаем это в интересах всего рынка, поддерживая стратегические планы регулятора и стимулируя переход к безналичной экономике", — добавила она.