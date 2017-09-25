В Госдуме рассказали, когда доработают проект по криптовалютах

АНОСИНО (Московская область), 25 сен – РИА Новости. Концептуальные моменты законопроекта о криптовалютах могут быть отработаны в октябре для того, чтобы внести точечные изменения в существующее законодательство РФ уже до конца текущего года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Нам сначала надо разобрать с концептуальными подходами к этому законопроекту. Создан экспертный совет, мы очень активно обсуждаем эту тему с Центральным банком, с Минфином, с силовыми структурами для того, чтобы ввести этот инструмент в правовое пространство, защитить наших граждан от недобросовестных действий участников этого рынка", — сказал Аксаков, выступая в корпоративном университете Сбербанка.

"Есть такое понятие ICO — это размещение криптоинструментов через различные площадки. Это направление нам нужно урегулировать таким образом, чтобы все проводилось на сертифицированные площадках, чтобы были допущены к работе с этим инструментом люди квалифицированные", — добавил депутат.

Аксаков рассчитывает, что концептуальные подходы к законопроекту будут отработаны в октябре, а дальше начнётся работа по правовому оформлению этих подходов.

"Надеюсь, что в течение осенней сессии в этом году нам удастся сформулировать точечные изменения в законодательство, ну и дальше будем обсуждать на площадке Государственной думы, с правительством, с ЦБ и другими заинтересованными организациями для того, чтобы в весеннюю сессию определиться", — поделился планами Аксаков.

Ряд стран мира уже открыл свои рынки для криптовалют. Однако российские власти с осторожностью подходят к данному вопросу, регулирование криптовалют пока не введено. ЦБ неоднократно заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам в РФ и предупреждал граждан и участников рынка о высоких рисках их использования. Вместе с тем в правительстве звучат другие мнения. Так, первый вице-премьер Игорь Шувалов в августе заявлял, что крипторубль должен существовать и кабмин будет аккуратно работать в данном направлении.