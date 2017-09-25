Глава ВЭБ: Google считает себя опоздавшим с развитием блокчейн

АНОСИНО (Московская область), 25 сен — РИА Новости. Компания Google считает себя опоздавшей с развитием технологии блокчейн, сообщил глава Внешэкономбанка Сергей Горьков после встречи с одним из топ-менеджеров компании.

"Про блокчейн. В субботу встречался, вместе завтракали с главой по инновациям Google. Он мне сказал одну фразу, которая меня поразила. Когда я ему сказал, что мы занимается блокчейн, он сказал: "Есть одна вещь, которую мы для себя в Google определили. Мы опоздали по блокчейну", — рассказал Горьков.

"И это слышать, наверное, мне было вдвойне приятно. Если Google говорит, что опоздали по блокчейну и вы впереди нас, то это точно говорит о том, что мы попадаем в ту задачу, которая есть", — добавил глава госкорпорации.

Блокчейн — система организации распределенной базы данных. ВЭБ активно продвигает в России внедрение этой технологии, позволяющей, в частности, серьезно оптимизировать издержки корпоративного и государственного управления. Госкорпорация уже заключила партнерские соглашения с ведущими технологическими платформами и компаниями — Ethereum и BitFury. В проработке ВЭБа находится целый ряд проектов, в их числе развитие технологии блкочейн в НПФ, в здравоохранении, в деятельности госорганов, в госзакупках, в регистрации недвижимости, в лесной отрасли.

Как заявлял Горьков в начале сентября в интервью РИА Новости, Россия в 2018 году может стать мировым лидером по внедрению технологии блокчейн, а массовое ее распространение, по мнению главы госкорпорации, возможно в 2019–2020 годы. ВЭБ в октябре намерен подготовить направления для развития блокчейн, а также ведёт переговоры с "Ростелекомом", "Почтой России" и рядом других компаний по возможности использования блокчейна, говорил Горьков.