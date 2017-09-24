В зоне риска: Microsoft рассказала о числе кибератак в России

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Компания Microsoft опубликовала аналитический отчет по статистике угроз безопасности для информационных систем за 1 квартал 2017 года.

Согласно исследованию, за указанный период 14,8% компьютеров российских пользователей столкнулись с вредоносным ПО, тогда как в мире этот показатель составил 9%. При этом годом ранее кибератак на ПК россиян было больше — 27,2% против 18,3% в мире.

Аналитики также зафиксировали тенденцию к снижению заражаемости компьютеров в России вирусными программами: в январе таких было 17,2%, в феврале и в марте — уже 12%.

Отмечается, что на 44% выросло количество атак на облачные сервисы. Большинство заражений (51%) происходят через взлом учетных записей с вредоносных IP-адресов, также распространены атаки через протокол удаленного доступа (23%), на спам приходится 19%.

Большинство атак были совершены с IP-адресов в Китае, США и Южной Корее.