МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Покупатели не спешат приобретать новые iPhone 8 и iPhone 8 Plus, поступившие в продажу в странах "первой волны", однако это может быть позитивным знаком для компании Apple, сообщает телеканал Fox Business со ссылкой на экспертов.
"С финансовой точки зрения, это наилучший исход", — заявила она, отметив, что продажи более дорогой и рентабельной модели увеличат выручку.
Тем не менее, некоторые покупатели iPhone 8 в Пекине, где очереди за новинкой также были невелики, рассказали, что iPhone Х не стоит ожидания. Другие, наоборот, посчитали, что покупать этот, хоть и более дешевый, смартфон не стоит, поскольку он мало чем отличается от предыдущей версии. Так или иначе, показатели Apple будут немало зависеть от спроса в Китае, отмечает Fox Business.
Некоторые эксперты рассматривают модели iPhone 8 и iPhone 8 Plus как инструмент хеджирования в Apple. Выпуском этих смартфонов компания может пытаться удержать клиентов, более чувствительных к высокой цене и не готовых потратить тысячу долларов на новый девайс.
Смартфоны iPhone 8, iPhone 8 Plus будут доступны в России с 29 сентября по цене от 56,99 тысячи рублей, iPhone Х появится в продаже 3 ноября и будет стоить от 79,99 тысячи рублей.