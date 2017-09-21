InfoWatch разработала антишпионский смартфон "Тайгафон"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Группа компаний InfoWatch (специализируется в области информбезопасности) представит в пятницу смартфон "Тайгафон", предотвращающий утечки информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Как рассказали в компании, собственная прошивка Taiga на базе операционной системы Android делает невозможным несанкционированное дистанционное отключение каких-либо компонентов и функций смартфона, а также перехват информации и передачу ее третьим лицам. Продукт прежде всего предназначен для крупных компаний и организаций, отметили в компании.

Сам смартфон зеленого цвета с двумя SIM-слотами и двумя камерами (задняя — 8 мегапикселей, фронтальная — 5 мегапикселей). Устройство имеет четырёхъядерный процессор и сенсорный экран в размере 5 дюймов. Стоимость "Тайгафона" составит 12-15 тысяч рублей.

"Решение будет представлено в рамках юбилейной десятой международной конференции Business Information Security Summit (BIS Summit 2017), которая пройдет в Москве 22 сентября 2017 года", — сказал представитель InfoWatch.

ГК InfoWatch основана Натальей Касперской в 2003 году. В 2007 году InfoWatch стала полностью самостоятельной организацией и сегодня объединяет такие бренды как InfoWatch, Kribrum, Attack Killer, EgoSecure, Appercut, Cezurity и Taiga.