Саудовская Аравия снимает запрет на звонки через интернет-программы

ДУБАЙ, 20 сен — РИА Новости. Саудовская Аравия с наступлением четверга отменит запрет на использование программ для голосовой и видеосвязи (IP-телефония), сообщил в своем микроблоге в социальной сети Twitter представитель Управления связи и информационных технологий королевства Адиль Абу Химмед.

"Приложения, соответствующие нормативным требованиям, будут с полуночи доступны для всех пользователей телекоммуникационных услуг, в том числе такие, как Snapchat, Skype, Line, Telegram, Tango, за исключением отдельных приложений, которые не соответствуют нормативным требованиям", — отметил он.

Говоря о требованиях, предъявляемых программам для голосовой и видеосвязи, представитель управления указал, что "наиболее важными требованиями являются ясность процедуры обработки данных пользователей в королевстве и готовность сотрудничать с управлением в чрезвычайных ситуациях".

Абу Химмед подчеркнул, что решение об отмене запрета на голосовые и видеопрограммы "соответствует новейшим тенденциям в сфере информационных технологий, и получение доходов от этого и дополнительных услуг — направление, к которому должны стремиться операторы в королевстве".

В Саудовской Аравии живут и работают миллионы иностранцев, которые активно пользуются интернет-программами для связи.

Ослабление ограничений в сфере интернет-технологий связано с разработанной правительством Саудовской Аравии программой диверсификации источников доходов в экономике королевства из-за упавших цен на нефть.