Telegram сообщил о сбоях в работе в Азии

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Telegram сообщил о том, что азиатские пользователи испытывают трудности при пользовании его сервисом из-за технических неполадок, говорится в заявлении компании в сети микроблогов Twitter.

"Отключился главный сетевой коммутатор в кластере серверов Telegram в Сингапуре. Сбои затронули азиатских пользователей. Изучаем и исправляем ситуацию!", — написала компания в своем Twitter-аккаунте.

По данным Telegram, причиной проблем с работой мессенджера стало отключение электроэнергии в сингапурском кластере.

Ранее в сентябре Telegram сообщал о неполадках в работе сервиса в Германии, Ираке и ряде стран СНГ, в первую очередь Узбекистане, России, Украине, Казахстане и Белоруссии. Проблемы в работе мессенджера были вызваны выходом из строя одного из серверных кластеров из-за резкого повышения пользовательской активности.