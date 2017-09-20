Apple выпустила новую операционную систему iOS 11

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Американская компания Apple во вторник вечером выпустила финальную версию операционной системы iOS 11, сообщает пресс-служба компании.

"Во вторник пользователи iPhone и iPad во всем мире получили возможность установить на свои устройства iOS 11 — важное обновление… мобильной операционной системы и крупнейший программный релиз в истории iPad", — говорится в сообщении.

iPad по-новому

Панель с закрепленными приложениями (dock), которая располагается в нижней части экрана, изменилась и визуально стала походить на подобную в компьютерах компании. Как отмечает Apple в описании к обновлению, любое закрепленное в панели или запущенное приложение теперь можно открыть поверх активных программ.

Речь идет о двух режимах. В частности, slide over, когда пользователь как бы "заглядывает" в новое приложение, при этом ранее запущенная программа остается в фоновом режиме, а также split view, когда пользователь работает с двумя приложениями одновременно на одном экране. Split view также доступна и в браузере Safari, в котором можно работать в двух вкладках.

Существенно изменился пункт управления (вытягивается свайпом вверх из нижней части экрана). Помимо иконок различных приложений и настроек, компания добавила в него иконки запущенных приложений.

AppStore, Siri и камера

Подвергся редизайну магазин приложений AppStore. Появились вкладки "Сегодня", "Игры", "Приложения". Во вкладке "Сегодня" предлагаются приложение и игра дня, а также тематические подборки.

Компания также изменила голос ассистента Siri (вызывается фразой "Привет, Siri"), который, по ее заверением, стал естественнее и выразительнее. Кроме этого, Siri научилась переводить английские слова и фразы на китайский, французский, немецкий, итальянский и испанский языки.

Режим "Портрет" в камере теперь поддерживает функцию оптической стабилизации, HDR, а также вспышку True Tone. Все фото и видео в новой ОС сохраняется в новых форматах и занимают в два раза меньше памяти устройства. В приложение "Камера" добавлена возможность сканировать QR-коды и документы.

Карты, режим для водителя и дополнительная реальность

Apple обещает осенью добавить в "Карты" схемы крупных торговых центров и аэропортов в разных городах мира, в том числе аэропорта Хитроу в Лондоне, а также аэропортов Амстердама, Лас-Вегаса, Лос-Анджелеса, Майами, Сан-Хосе и Филадельфии.

В iOS11 также появился режим "Не беспокоить водителя", активировав который, владелец iPhone не будет получать уведомления. Во время вождения экран остается выключенным. Также пользователь может настроить автоответ в iMessage для тех, кто пытается связаться с ним.

Для кого

Также в новую операционную систему добавлены технологии дополненной реальности. Их суть заключается в том, что владелец устройства с помощью камеры может добавлять виртуальный контент поверх изображений из реального мира.

Операционную систему iOS 11 поддерживают iPhone 5s и новее, планшеты iPad mini 2, 3 и 4, Air и Air 2, iPad пятого поколения, все версии iPad Pro, а также iPod Touch шестого поколения.