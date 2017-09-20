Apple выпустила новую операционную систему iOS 11

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Американская компания Apple во вторник вечером выпустила финальную версию операционной системы iOS 11, сообщает пресс-служба компании.
"Во вторник пользователи iPhone и iPad во всем мире получили возможность установить на свои устройства iOS 11 — важное обновление… мобильной операционной системы и крупнейший программный релиз в истории iPad", — говорится в сообщении.
iPad по-новому
Панель с закрепленными приложениями (dock), которая располагается в нижней части экрана, изменилась и визуально стала походить на подобную в компьютерах компании. Как отмечает Apple в описании к обновлению, любое закрепленное в панели или запущенное приложение теперь можно открыть поверх активных программ.
Речь идет о двух режимах. В частности, slide over, когда пользователь как бы "заглядывает" в новое приложение, при этом ранее запущенная программа остается в фоновом режиме, а также split view, когда пользователь работает с двумя приложениями одновременно на одном экране. Split view также доступна и в браузере Safari, в котором можно работать в двух вкладках.
Существенно изменился пункт управления (вытягивается свайпом вверх из нижней части экрана). Помимо иконок различных приложений и настроек, компания добавила в него иконки запущенных приложений.
Презентация новой продукции Apple прошла 12 сентября в "подземном театре Стива Джобса" на территории штаб-квартиры компании в Калифорнии.
Главным событием вечера стало представление нового смартфона-флагмана компании iPhone X.
Кроме того, в Купертино показали новые iPhone 8 и iPhone 8 Plus в стеклянных корпусах.
Главный операционный директор Apple Джефф Уильямс представил публике и новые часы Apple Watch Series 3 с функцией самостоятельного подключения к сотовой сети.
Новый iPhone X лишился фирменной кнопки Home и получил безрамочный OLED дисплей с разрешением 2436 на 1125 пикселей и диагональю 5,8 дюйма.
Во время юбилейной презентации нынешний генеральный директор Apple Тим Кук почтил память Стива Джобса. Гости Купертино увидели видео, посвященное сооснователю и бывшему руководителю компании.
Новые смартфон iPhone X и часы третьей серии получили беспроводную зарядку AirPower.
Старший вице-президент компании Apple по программному обеспечению Эдди Кью на презентации продемонстрировал возможности усовершенствованного медиаплеера Apple TV, который теперь обладает разрешением 4K-видео с расширенным динамическим диапазоном.
Гостям Купертино, среди которых были как представители СМИ, так и специалисты отрасли, традиционно сначала представили новые модели, а затем позволили первыми их опробовать.
Новый iPhone X оснастили двойной камерой с продвинутым "портретным режимом", новейшим процессором A11 и инновационным графическим чипом.
Для версии X в Apple разработали новую систему идентификации FaceID — фирменную технологию распознавания лиц. Однако во время презентации на одном из смартфонов функция не сработала.
Генеральный директор Apple Тим Кук и главный дизайнер компании Джонатан Ив тестируют новый смартфон iPhone X.
Новые смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus поддерживают функцию беспроводной зарядки. Они представлены в трех цветах: Silver (серебристый), Space Grey (серый космос) и Gold (rose Gold - розовое золото).
Презентация новинок Apple впервые проходила в театре имени Стива Джобса.
AppStore, Siri и камера
Подвергся редизайну магазин приложений AppStore. Появились вкладки "Сегодня", "Игры", "Приложения". Во вкладке "Сегодня" предлагаются приложение и игра дня, а также тематические подборки.
Компания также изменила голос ассистента Siri (вызывается фразой "Привет, Siri"), который, по ее заверением, стал естественнее и выразительнее. Кроме этого, Siri научилась переводить английские слова и фразы на китайский, французский, немецкий, итальянский и испанский языки.
Режим "Портрет" в камере теперь поддерживает функцию оптической стабилизации, HDR, а также вспышку True Tone. Все фото и видео в новой ОС сохраняется в новых форматах и занимают в два раза меньше памяти устройства. В приложение "Камера" добавлена возможность сканировать QR-коды и документы.
Карты, режим для водителя и дополнительная реальность
Apple обещает осенью добавить в "Карты" схемы крупных торговых центров и аэропортов в разных городах мира, в том числе аэропорта Хитроу в Лондоне, а также аэропортов Амстердама, Лас-Вегаса, Лос-Анджелеса, Майами, Сан-Хосе и Филадельфии.
В iOS11 также появился режим "Не беспокоить водителя", активировав который, владелец iPhone не будет получать уведомления. Во время вождения экран остается выключенным. Также пользователь может настроить автоответ в iMessage для тех, кто пытается связаться с ним.
Также в новую операционную систему добавлены технологии дополненной реальности. Их суть заключается в том, что владелец устройства с помощью камеры может добавлять виртуальный контент поверх изображений из реального мира.
Для кого
Операционную систему iOS 11 поддерживают iPhone 5s и новее, планшеты iPad mini 2, 3 и 4, Air и Air 2, iPad пятого поколения, все версии iPad Pro, а также iPod Touch шестого поколения.