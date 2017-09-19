ФАС готова возбудить дело против Apple в случае жалоб на координацию цен

Презентация iPhone X в Купертино. 12 сентября 2017 года

Презентация iPhone X в Купертино. 12 сентября 2017 года

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба РФ готова рассмотреть и впоследствии возбудить новое антимонопольное дело против американской компании Apple по ценам на новые смартфоны iPhone 8 в случае поступления жалоб, заявил журналистам замглавы ФАС Андрей Цариковский.

"Конечно", — сказал Цариковский, отвечая на вопрос, готова ли ФАС возбудить новое дело против Apple в случае поступления жалобы по координации цен на iPhone 8.

"Насколько я знаю, жалоб пока еще нет", — добавил он.

В марте комиссия ФАС признала "Эппл Рус" нарушившей закон "О защите конкуренции". Нарушение выразилось в осуществлении координации экономической деятельности продавцов смартфонов Apple iPhone, которая привела к установлению и поддержанию цен на телефоны моделей iPhone5s, iPhone5c, iPhone6, iPhone6 Plus, iPhone6s и iPhone6s Plus.

Компании за данное правонарушение по закону грозил штраф в размере от 1 до 5 миллионов рублей. Однако при рассмотрении административного дела в качестве смягчающего обстоятельства было учтено то, что компания самостоятельно, до завершения рассмотрения дела устранила нарушения. В середине июня ФАС объявила, что штраф для "Эппл Рус" составит 1,75 миллиона рублей.

При этом Цариковский в марте сообщал, что ФАС не нашла подтверждения координации цен на iPhone 7 в РФ, по ценам на эти модели дело не возбуждалось.