Проект о регулировании Big Data будет подготовлен к концу 2017 года

СОЧИ, 19 сен — РИА Новости. Медиа-Коммуникационный союз (МКС) к концу 2017 года представит законопроект, в том числе регулирующий использование "больших" пользовательских данных (Big Data), рассказал РИА Новости глава Роскомнадзора Александр Жаров.
"Медиа-Коммуникационный союз (МКС) занимается сейчас разработкой подходов и намерен, насколько я знаю, к концу года разработать концепцию регулирования инфокоммуникационной отрасли, в том числе (затрагивающий — ред.) вопрос регулирования "больших" пользовательских данных", — сказал Жаров, отметив, что говорить о параметрах проекта пока рано.
При этом он полагает, что законопроект в значительной степени будет "разрешительным, расширяющим те узкие места, которые тормозят развитие отрасли".
"То, что законотворческие инициативы идут на разных площадках — это хорошо. Это предмет для обсуждения на какой-то большой площадке. И в споре рождается истина… В конце концов договорятся, и законопроект будет сбалансирован", — заключил глава Роскомнадзора.