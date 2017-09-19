Проект о регулировании Big Data будет подготовлен к концу 2017 года

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров на заседании коллегии в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. Архивное фото

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров на заседании коллегии в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. Архивное фото

СОЧИ, 19 сен — РИА Новости. Медиа-Коммуникационный союз (МКС) к концу 2017 года представит законопроект, в том числе регулирующий использование "больших" пользовательских данных (Big Data), рассказал РИА Новости глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Медиа-Коммуникационный союз (МКС) занимается сейчас разработкой подходов и намерен, насколько я знаю, к концу года разработать концепцию регулирования инфокоммуникационной отрасли, в том числе (затрагивающий — ред.) вопрос регулирования "больших" пользовательских данных", — сказал Жаров, отметив, что говорить о параметрах проекта пока рано.

При этом он полагает, что законопроект в значительной степени будет "разрешительным, расширяющим те узкие места, которые тормозят развитие отрасли".

Жаров напомнил, что вопрос регулирования Big Data стоит и на повестке рабочей группы АНО "Цифровая экономика", рабочей группы помощника президента РФ Игоря Щеголева и Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ).

"То, что законотворческие инициативы идут на разных площадках — это хорошо. Это предмет для обсуждения на какой-то большой площадке. И в споре рождается истина… В конце концов договорятся, и законопроект будет сбалансирован", — заключил глава Роскомнадзора.