Путин поручил сравнять эффективность GPS и ГЛОНАСС

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии военно-промышленного комплекса поставил задачу сравнять эффективность GPS и ГЛОНАСС и к 2020 году выйти на конкурентные показатели, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Особый акцент президент поставил по ГЛОНАССУ. Он считает, что крайне важно сегодня выйти на равные с американцами позиции: GPS и ГЛОНАСС должны быть равными по своей мощности", — рассказал Рогозин по итогам заседания комиссии.

Вице-премьер также отметил, что пока российская система в два раза уступает американской, но, по его словам, выйти на конкурентные показатели к 2020 году удастся, благодаря запуску новых аппаратов.

Кроме того, Рогозин подчеркнул, что импортозамещение в сфере радиоэлектроники играет важную роль для космической промышленности.