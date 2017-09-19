"Почта России" начнет тестировать доставку посылок дронами

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. "Почта России" в первом-втором кварталах 2018 года планирует запустить в Якутии пилотный проект по доставке посылок беспилотными летательными аппаратами — дронами, сообщил журналистам гендиректор компании Николай Подгузов.

"Мы хотим запустить пилотный проект в Якутии по доставке дронами посылок весом от 50 до 300 килограмм от сортировочного центра до удаленных отделений почтовой связи", — сказал он.

Но, по его словам, должно быть соответствующее законодательство разработано для использования дронов, и по повсеместном внедрении дронов говорить преждевременно. "Поэтому говорить об этом, как о следующем дне "Почты России", наверно, не приходится", — сказал Подгузов.

"Это не задача для немедленного внедрения. Тем не менее, у нас в удаленных районах такого рода потребности есть", — отметил глава компании.

Глава Всемирного почтового союза (ВПС) Бишар Хусейн отметил, в свою очередь, что скептически настроен по отношению к использованию дронов в почтовой отрасли. "Мы доставляем миллиарды посылок, я не могу представить, что все они будут летать по небу, будет сложно регулировать их движение", — пошутил глава ВПС.

Глава "Почты Турции" Кенан Бозгейик рассказал, что турецкая компания намерена начать активное использование дронов в 2018 году.