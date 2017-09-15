В Китае создали маски для защиты от разблокировки iPhone X

Вице-президент компании Apple Филип Шиллер во время презентации iPhone X в Купертино

Вице-президент компании Apple Филип Шиллер во время презентации iPhone X в Купертино

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. В Китае поступили в продажу маски, предназначенные для защиты от разблокировки iPhone X, сообщает интернет-портал The Verge.

Продавцы масок предлагают надевать их во время отдыха, чтобы злоумышленники не могли разблокировать телефон, когда его владелец спит.

Для версии X в Apple разработали новую систему идентификации. Разблокировка осуществляется посредством Face ID — фирменной технологии распознавания лиц.

Face ID проецирует на лицо владельца более 30 000 невидимых точек, после чего изображение в инфракрасном спектре и точечная структурная карта пропускаются через нейронные сети для создания математической модели лица. Затем данные отправляются в модуль Secure Enclave, где выполняется проверка соответствия.

.@ScottAdamsSays Who could have guessed that a Gimp mask would become a cyber security tool?! | https://t.co/i0AFHaoHwf via @Verge — CyberDurden (@CyberDurden) 15 сентября 2017 г.

На презентации нового смартфона новый продукт компании Apple не отреагировал на своего владельца Крейга Федерини, и ему пришлось взять другой аппарат, чтобы продемонстрировать эту функцию.