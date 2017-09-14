В "Евросети" сообщили о росте продаж старых моделей iPhone

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Крупнейший российский сотовый ритейлер "Евросеть" наблюдает в своих салонах рост продаж старых моделей iPhone после снижения цен, последовавшего за презентацией новых моделей корпорацией Apple, сообщила РИА Новости директор по PR "Евросети" Александра Перцева.

Во вторник американская корпорация представила три новых смартфона — iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, а также очередное поколение Apple Watch. После презентации Apple снизила цены на модели смартфонов седьмого поколения в среднем на четыре-пять тысяч рублей.

Сейчас iPhone 7 с 32 гигабайтами памяти можно купить за 44 тысячи рублей, что на шесть тысяч рублей дешевле, чем раньше. Такая же модель на 128 гигабайт стоит 52 тысячи рублей (раньше — 57 тысяч).

"Мы наблюдаем рост продаж на предыдущие модели, в том числе iPhone 7 и iPhone 6S. В целом, оживление спроса на эти модели было прогнозируемым, так как цены традиционно снижаются после презентации новых моделей iPhone", — сказала Перцева.