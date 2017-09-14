09:1214.09.2017
(обновлено: 09:44 14.09.2017)
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Презентация iPhone 8 и X поспособствовала снижению цен на старые модели смартфонов Apple в России. Об этом свидетельствуют данные на сайте компании.
Во вторник американская корпорация представила три новых смартфона — iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, а также очередное поколение Apple Watch.
После презентации Apple снизила цены на модели смартфонов седьмого поколения в среднем на четыре-пять тысяч рублей.
Сейчас iPhone 7 с 32 гигабайтами можно купить за 44 тысячи рублей, что на шесть тысяч рублей дешевле, чем раньше. Такая же модель на 128 гигабайт стоит 52 тысячи рублей (раньше — 57 тысяч).
iPhone 7 Plus на 32 гигабайта теперь можно приобрести за 53 тысячи рублей, а не за 58, как раньше. Доплатив восемь тысяч рублей, можно купить версию на 128 гигабайт, которая ранее стоила 64 тысячи.
Цены на смартфоны шестого поколения и SE тоже упали. iPhone 6s на 32 гигабайта теперь стоит 36 тысяч рублей, а ранее — 41 тысячу. SE упал в цене всего на две тысячи (цены начинаются от 28 тысяч рублей).
Россияне не готовы покупать новые iPhone
Купить iPhone 8 за любую цену сегодня готовы лишь 4% опрошенных россиян, показал опрос, проведенный проектом Hi-Tech Mail.Ru.
По данным источников проекта, iPhone 8 можно будет предзаказать уже 15 сентября по цене от 88,99 тысячи рублей.
Каждый пятый респондент готов заплатить 50-70 тысяч рублей за новый телефон, а каждый шестой (17%) хочет купить смартфон только после того, как он подешевеет.
Основными требованиями к гаджету остаются увеличение емкости аккумулятора (61% респондентов), повышение степени защиты от воды и пыли (34%) и обновленный дизайн (34%).
Новая технология разблокировки Face ID интересует потенциальных покупателей гораздо меньше, отмечает компания.
Презентация новой продукции Apple прошла 12 сентября в "подземном театре Стива Джобса" на территории штаб-квартиры компании в Калифорнии.
Главным событием вечера стало представление нового смартфона-флагмана компании iPhone X.
Кроме того, в Купертино показали новые iPhone 8 и iPhone 8 Plus в стеклянных корпусах.
Главный операционный директор Apple Джефф Уильямс представил публике и новые часы Apple Watch Series 3 с функцией самостоятельного подключения к сотовой сети.
Новый iPhone X лишился фирменной кнопки Home и получил безрамочный OLED дисплей с разрешением 2436 на 1125 пикселей и диагональю 5,8 дюйма.
Во время юбилейной презентации нынешний генеральный директор Apple Тим Кук почтил память Стива Джобса. Гости Купертино увидели видео, посвященное сооснователю и бывшему руководителю компании.
Новые смартфон iPhone X и часы третьей серии получили беспроводную зарядку AirPower.
Старший вице-президент компании Apple по программному обеспечению Эдди Кью на презентации продемонстрировал возможности усовершенствованного медиаплеера Apple TV, который теперь обладает разрешением 4K-видео с расширенным динамическим диапазоном.
Гостям Купертино, среди которых были как представители СМИ, так и специалисты отрасли, традиционно сначала представили новые модели, а затем позволили первыми их опробовать.
Новый iPhone X оснастили двойной камерой с продвинутым "портретным режимом", новейшим процессором A11 и инновационным графическим чипом.
Для версии X в Apple разработали новую систему идентификации FaceID — фирменную технологию распознавания лиц. Однако во время презентации на одном из смартфонов функция не сработала.
Генеральный директор Apple Тим Кук и главный дизайнер компании Джонатан Ив тестируют новый смартфон iPhone X.
Новые смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus поддерживают функцию беспроводной зарядки. Они представлены в трех цветах: Silver (серебристый), Space Grey (серый космос) и Gold (rose Gold - розовое золото).
Презентация новинок Apple впервые проходила в театре имени Стива Джобса.