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Технологии

"Почта России" начала дистанционную продажу гаджетов от Samsung

10:5813.09.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЯщик Почты России. Архивное фотоЯщик Почты России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. "Почта России" впервые начала продажу смартфонов, планшетов и "умных" часов на своей торговой площадке, пока что в каталоге представлены гаджеты от Samsung, говорится в сообщении компании.

Письма в ящике на сортировочной станции. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Подгорчук
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"Почта России" направит пять миллиардов рублей на модернизацию отделений
""Почта России" продолжает расширять ассортимент каталога "Почтамаркет" востребованными для населения товарами. Теперь жители даже самых отдаленных населенных пунктов смогут приобрести современные гаджеты по ценам от производителя (Samsung — ред.) с гарантией качества", – отмечает директор департамента электронной коммерции "Почты России" Алексей Вайсберг, чьи слова приводятся в сообщении.

Выбор в пользу Samsung был сделан после анализа целого ряда коммерческих предложения от различных производителей, поясняет "Почта".

Кроме того, в каталоге впервые представлены фото и видеокамеры Rekam, видеорегистраторы, оборудование отечественного производства для приема сигнала цифрового телевидения, обновлен ассортимент бытовой техники и электроники.

Запуск мультиканальной торговой площадки "Почтамаркет" был запущен в октябре 2016 года. Площадка объединяет дистанционную торговлю от нескольких продавцов через бумажные каталоги во всех 42 тысячах почтовых отделениях с электронной площадкой на сайте market.pochta.ru. Всего на сайте представлены более 100 тысяч товаров, в печатном каталоге "Почтамаркет" около 100 наименований.

Новые флагманы от Samsung: Galaxy S8 и S8+
© REUTERS / Brendan McDermidПрезентация новых флагманских смартфоном южнокорейского концерна Samsung состоялась 29 марта в Нью-Йорке.На презентации смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+ в Нью-Йорке
© REUTERS / Brendan McDermid
Презентация новых флагманских смартфоном южнокорейского концерна Samsung состоялась 29 марта в Нью-Йорке.
© AFP 2017 / Timothy A. ClaryКомпания представила две модели смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8+, которые оснащены дисплеем Infinity "от края до края".Пресса собралась вокруг столов с новыми Samsung S8 и S8+ на презентации в Нью-Йорке
© AFP 2017 / Timothy A. Clary
Компания представила две модели смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8+, которые оснащены дисплеем Infinity "от края до края".
© REUTERS / Brendan McDermidСохранив габариты самого устройства, разработчикам удалось увеличить экраны смартфонов. Это стало возможно благодаря отказу от физической кнопки и сведению к минимуму верхней и нижней площадок лицевой панели.Девушка фотографирует смартфон Samsung Galaxy S8 + с Galaxy S7 на презентации в Нью-Йорке
© REUTERS / Brendan McDermid
Сохранив габариты самого устройства, разработчикам удалось увеличить экраны смартфонов. Это стало возможно благодаря отказу от физической кнопки и сведению к минимуму верхней и нижней площадок лицевой панели.
© AP Photo / Mary AltafferВ результате отношение площади экрана к площади лицевой поверхности в смартфонах составило 84,4%Президент подразделения мобильных коммуникаций Samsung Кох Донг Джин представляет смартфоны Galaxy S8 и S8 + в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
В результате отношение площади экрана к площади лицевой поверхности в смартфонах составило 84,4%
© REUTERS / Brendan McDermidУстройства были представлены в пяти цветах: черный (Midnight Black), серебристый (Arctic Silver), золотой (Maple Gold), бирюзовый (Coral Blue) и сиреневый (Orchid Gray).Старший вице-президент Samsung по продуктовой стратегии Джастин Денисон представляет смартфоны Galaxy S8 и S8 + в Нью-Йорке
© REUTERS / Brendan McDermid
Устройства были представлены в пяти цветах: черный (Midnight Black), серебристый (Arctic Silver), золотой (Maple Gold), бирюзовый (Coral Blue) и сиреневый (Orchid Gray).
© AP Photo / Mary AltafferНовые модели смартфонов отличаются между собой лишь диагональю экрана и емкостью батареи (5,8/6,2 дюйма и 3000/3500 миллиампер-часов соответственно). Объем встроенной памяти устройств составляет 64 гигабайта, оперативной — 8 гигабайт.Директор по продуктовой стратегии Samsung Сьюзен де Силва демонстрирует камеру Gear 360 VR на презентации смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+ в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
Новые модели смартфонов отличаются между собой лишь диагональю экрана и емкостью батареи (5,8/6,2 дюйма и 3000/3500 миллиампер-часов соответственно). Объем встроенной памяти устройств составляет 64 гигабайта, оперативной — 8 гигабайт.
© AP Photo / Mary AltafferУстройства оснащены дисплеем с необычным соотношением сторон 18,5:9, а разрешение их экранов составляет 2960х1440 пикселей.Samsung S8 и S8+ на презентации в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
Устройства оснащены дисплеем с необычным соотношением сторон 18,5:9, а разрешение их экранов составляет 2960х1440 пикселей.
© REUTERS / Brendan McDermidВ новых моделях смартфонов появился голосовой ассистент Bixby, схожий с аналогичной разработкой Apple — сервисом Siri.Старший вице-президент Samsung по продуктовой стратегии Джастин Денисон представляет смартфоны Galaxy S8 и S8 + в Нью-Йорке
© REUTERS / Brendan McDermid
В новых моделях смартфонов появился голосовой ассистент Bixby, схожий с аналогичной разработкой Apple — сервисом Siri.
© REUTERS / Brendan McDermidСмартфоны оборудованы двумя камерами – фронтальной 8 Mп и основной 12 Mп.Samsung представила новый аксессуар док-станцию Samsung DeX
© REUTERS / Brendan McDermid
Смартфоны оборудованы двумя камерами – фронтальной 8 Mп и основной 12 Mп.
© AFP 2017 / Timothy A. ClaryВ России смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8+ будут продаваться с 28 апреля.На презентации смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+ в Нью-Йорке
© AFP 2017 / Timothy A. Clary
В России смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8+ будут продаваться с 28 апреля.
© REUTERS / Brendan McDermidКомпания Samsung уже открыла в России прием предзаказов на новые смартфоны. Samsung Galaxy S8 оценен в 54 990 рублей, а Samsung Galaxy S8+ — в 59 990 рублей.Гость в очках виртуальной реальности Samsung Gear VR для Samsung Galaxy S8
© REUTERS / Brendan McDermid
Компания Samsung уже открыла в России прием предзаказов на новые смартфоны. Samsung Galaxy S8 оценен в 54 990 рублей, а Samsung Galaxy S8+ — в 59 990 рублей.
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