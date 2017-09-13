"Почта России" начала дистанционную продажу гаджетов от Samsung

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. "Почта России" впервые начала продажу смартфонов, планшетов и "умных" часов на своей торговой площадке, пока что в каталоге представлены гаджеты от Samsung, говорится в сообщении компании.

""Почта России" продолжает расширять ассортимент каталога "Почтамаркет" востребованными для населения товарами. Теперь жители даже самых отдаленных населенных пунктов смогут приобрести современные гаджеты по ценам от производителя (Samsung — ред.) с гарантией качества", – отмечает директор департамента электронной коммерции "Почты России" Алексей Вайсберг, чьи слова приводятся в сообщении.

Выбор в пользу Samsung был сделан после анализа целого ряда коммерческих предложения от различных производителей, поясняет "Почта".

Кроме того, в каталоге впервые представлены фото и видеокамеры Rekam, видеорегистраторы, оборудование отечественного производства для приема сигнала цифрового телевидения, обновлен ассортимент бытовой техники и электроники.

Запуск мультиканальной торговой площадки "Почтамаркет" был запущен в октябре 2016 года. Площадка объединяет дистанционную торговлю от нескольких продавцов через бумажные каталоги во всех 42 тысячах почтовых отделениях с электронной площадкой на сайте market.pochta.ru. Всего на сайте представлены более 100 тысяч товаров, в печатном каталоге "Почтамаркет" около 100 наименований.