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Технологии

Сбой в Face ID: функция распознавания лиц iPhone X подвела на презентации

10:2713.09.2017
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© AP Photo / Marcio Jose Sanchez Презентация iPhone X в Купертино. 12 сентября 2017 годаПрезентация iPhone X в Купертино. 12 сентября 2017 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Американская корпорация Apple представила три новых модели iPhone и очередное поколение умных часов.
На презентации iPhone X с новейшей функцией распознавания лиц Face ID произошел сбой — телефон "не узнал" вице-президента компании Крейга Федерини.

Презентация прошла в "Театре имени Стива Джобса" на территории строящегося кампуса Apple Park в Купертино. Перед тем как представить новую линейку продуктов, генеральный директор компании Тим Кук почтил память Джобса и выразил соболезнования семьям жертв ураганов "Ирма" и "Хосе".

Apple Watch

Первым представленным продуктом стали обновленные часы Apple Watch Series 3. У них появилась функция самостоятельного подключения к сотовой сети. Таким образом, их можно будет использовать как телефон.

Покупатель примеряет часы Apple во время демонстрации в одном из Apple Store, Сидней. Архивное фото
© AFP 2017 / Peter Parks
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Новые функции часов также позволят загружать карты и пользоваться навигатором GPS без привязки к смартфону, скачивать музыку и слушать радио.

Размер часов не изменился, хотя теперь в них помещается миниатюрная SIM-карта. Кроме того, в линейке Apple Watch Series 3 появились новые цвета корпусов и ремешков.

В США и еще восьми странах предзаказы на Apple Watch Series 3 будут приниматься с 15 сентября. Продажи начнутся с 22 сентября.

Стоимость новых часов составит 399 долларов с функцией сотового подключения и 329 долларов — без нее.

iPhone 8

Еще одним продуктом стали смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus в стеклянных корпусах с функцией беспроводной зарядки. Он будет в трех цветах: Silver, Space Grey и Gold (rose Gold).

Статуя Android
© AFP 2017 / Jeff Pachoud
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Как сообщают разработчики, этот iPhone будет самым прочным и водо- и пыленепроницаемым за всю десятилетнюю историю смартфона.

Производитель утверждает, что в "восьмерке" установлена новая матрица, которая меньше "шумит", обладает большим динамическим диапазоном и лучшей цветопередачей.

В Apple также обратили внимание на улучшенный функционал видеозаписи. Смартфон пишет 4k-ролики со скоростью 60 кадров в секунду, а в "спортивном режиме" он способен выдать все 240. Разрешение, однако, падает до уровня Full HD.

Цена на IPhone 8 с 64 гигабайтами памяти составит 699 долларов. "Младшая версия" Plus обойдется покупателям в 799 долларов.

iPhone X

Кульминацией вечера стала презентация новейшего iPhone X. Он лишился фирменной кнопки Home и получил безрамочный OLED дисплей с разрешением 2436 на 1125 пикселей и диагональю 5,8 дюйма. Устройство оснастили двойной камерой с продвинутым "портретным режимом", новейшим процессором A11 и инновационным графическим чипом. Для связи с "внешним миром" используется порт Lightning.

Смартфон Samsung Galaxy Note 7. Архивное фото
© AP Photo / ahn Young-joon
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Для версии X в Apple разработали новую систему идентификации. Теперь разблокировка будет осуществляться посредством Face ID — фирменной технологии распознавания лиц.

Face ID проецирует на лицо владельца более 30 000 невидимых точек, после чего изображение в инфракрасном спектре и точечная структурная карта пропускаются через нейронные сети для создания математической модели лица. Затем данные отправляются в модуль Secure Enclave, где выполняется проверка соответствия.

Технологии не помешает опознать настоящего владельца ни изменение прически, на головной убор, ни наличие очков. Чтобы разблокировать телефон, владельцу достаточно посмотреть на него.

Не обошлось без курьезов — инновационная технология подвела создателей прямо во время презентации новинок компании. Эту функцию представлял вице-президент компании Крейг Федерини, но телефон его "не узнал". На видео-трансляции было видно, что на экране появилось предложение "ввести цифровой пароль, чтобы разблокировать Face ID". Запасной девайс разблокировался с первой попытки.

Стоимость самой дешевой версии iPhone с объемом памяти 64 гигабайта будет начинаться от 999 долларов, заказать смартфон можно будет с 27 октября.

Поставки десятого поколения смартфона iPhone начнутся 3 ноября.

Россияне не воодушевились

Новые модели "яблочной" техники значительно подорожали. Купить iPhone 8 за любую цену сегодня готовы лишь 4% опрошенных россиян, показал опрос, проведенный проектом Hi-Tech Mail.Ru.

Новые смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus представлены на продажу в торговом центре ГУМ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Исследование выявило самый популярный смартфон во втором квартале 2017 года
По данным источников проекта, iPhone 8 можно будет предзаказать уже 15 сентября по цене от 88,99 тысячи рублей.

Каждый пятый респондент согласен выложить за новинку 50-70 тысяч рублей, а каждый шестой (17%) рассматривает возможность обзавестись новым гаджетом после того, как он подешевеет.

Ключевыми требованиями к смартфону по-прежнему являются увеличение емкости аккумулятора (61% респондентов), повышение степени защиты от воды и пыли (34%) и обновленный дизайн (34%). Также российские пользователи заинтересованы в беспроводной/быстрой зарядке (32%), безрамочном экране (28%) и увеличении объема памяти — оперативной или встроенной (27%).

Новые технологии разблокировки интересуют потенциальных покупателей гораздо меньше, отмечает компания.

Эволюция iPhone
© РИА Новости, Инфографика
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Эволюция iPhone
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