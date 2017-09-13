Apple презентовала IPhone X и другие новые модели смартфонов

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Американская корпорация Apple на конференции в штате Калифорния представила три новых модели IPhone, очередное поколение Apple Watch и усовершенствованный медиаплеер Apple TV.

Презентация прошла в "подземном театре Стива Джобса" на территории строящегося кампуса Apple Park в Купертино. Перед тем, как представить новую линейку продуктов, шеф Apple Тим Кук почтил память бывшего директора компании и выразил соболезнования семьям жертв ураганов "Ирма" и "Хосе".

Стеклянный IPhone

Прежде чем перейти к "изюминке" вечера, в Apple решили показать IPhone 8 и IPhone 8 Plus, которые во многом повторяют дизайн 7-й версии легендарного гаджета. Новая линейка получила стеклянный влагозащищенный корпус и сохранила знакомую пользователям кнопку Home.

© REUTERS / Stephen Lam Презентация iPhone 8 и iPhone 8 Plus в Купертино. 12 сентября 2017 года © REUTERS / Stephen Lam Презентация iPhone 8 и iPhone 8 Plus в Купертино. 12 сентября 2017 года

Как и в паре IPhone 7/IPhone 7 Plus, старшая версия телефона оснащена двойной 12-мегапиксельной камерой с телескопическим и широкоугольным объективами и оптической стабилизацией. Производитель утверждает, что в "восьмерке" установлена новая матрица, которая меньше "шумит", обладает большим динамическим диапазоном и лучшей цветопередачей.

Однако главная инновация кроется в программной начинке камеры. В Apple решили усовершенствовать фирменный "портретный режим", предназначенный для эмуляции зоны нерезкости, и представили его новую версию. Владельцы старшей "восьмерки" теперь смогут работать со световыми эффектами "как профессиональные фотографы", утверждают в компании. На деле все ограничивается возможностями изменения параметров освещения в реальном времени.

В Apple также обратили внимание на улучшенный функционал видеозаписи. Смартфон пишет 4k-ролики со скоростью 60 кадров в секунду, а в "спортивном режиме" он способен выдать все 240. Разрешение, однако, падает до уровня Full HD.

Новая аппаратная начинка

Сердцем новой линейки IPhone стал шестиядерный процессор A11 Bionic, по словам вице-президента Apple по маркетингу Филиппа Шиллера, "самый мощный в истории". Также обещан фирменный графический чип, заточенный под работу с "тяжелыми" 3D-приложениями.

Значительная часть презентации была посвящена функционалу в области виртуальной и дополненной реальности. Проще говоря — ловить покемонов теперь будет значительно удобнее. Телефон моментально распознает окружающий ландшафт и интегрирует его в игры. В этом ему помогает целая уйма сенсоров и сверхчувствительный гироскопический датчик.

Аппарат наконец-то получил беспроводную зарядку. Обещают, что подзарядить гаджет можно будет в любом торговом центре. Речь, к сожалению, только о США.

Цена на IPhone 8 с 64 гигабайтами памяти составит 699 долларов. Младшая версия Plus обойдется покупателям в 799 долларов.

Безрамочная "десятка"

Кульминацией вечера стала презентация "лучшего в истории Apple" IPhone X, внешний вид которого точно соответствует тем концептам, которые утекли в сеть задолго до официального анонса. Передовой IPhone обрел безрамочный OLED дисплей с разрешением 2436 на 1125 пикселей и технологией автоподстройки цвета TrueTone. Кнопа Home ожидаемо исчезла. Занять переднюю панель целиком экрану мешает лишь небольшой островок, на котором разместились микрофон, фронтальная и инфракрасная камеры, а также несколько датчиков.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez Презентация iPhone X в Купертино. 12 сентября 2017 года © AP Photo / Marcio Jose Sanchez Презентация iPhone X в Купертино. 12 сентября 2017 года

Одной из главных "фишек" нового флагмана в Apple называют технологию идентификации FaceID. Для разблокировки телефона теперь достаточно просто взглянуть на него. В Купертино обещают, что инфракрасные датчики опознают вас даже в кромешной тьме.

В секции, посвященной "десятке", Apple также представила технологию анимирования 3D-моделей Animoji. С ее помощью вы сможете отправить собеседнику смайлик с пандой (и не только), который в точности воспроизведет вашу мимику. По крайней мере, так утверждают в Купертино.

В остальном версия X мало чем отличается от IPhone 8 Plus. Разве только телеобъектив обладает большей светосилой — 2.4.

Цена IPhone X младшей версии (64 гигабайта) составит 999 долларов. Продажи начнутся 3 ноября.

Apple Watch и Apple TV

На сегодняшней конференции в Купертино также презентовала новое поколение умных часов Apple Watch и очередную мультимедийную приставку Apple TV.

Первый гаджет, по словам представителей компании, получил 3G и LTE. Теперь он может принимать звонки и считать пульс весь день. Новый Apple TV должен порадовать пользователей полноценным 4K-видео с расширенным динамическим диапазоном.