Apple представила линейку новейших смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus

Презентация iPhone 8 и iPhone 8 Plus в Купертино. 12 сентября 2017 года

Презентация iPhone 8 и iPhone 8 Plus в Купертино. 12 сентября 2017 года

ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Компания Apple во вторник представила новейший смартфон iPhone 8 и iPhone 8 Plus в стеклянных корпусах с функцией беспроводной зарядки, сообщил вице-президент компании Филип Шиллер на презентации новинок в Купертино.

© REUTERS / Stephen Lam Презентация iPhone 8 и iPhone 8 Plus в Купертино. 12 сентября 2017 года © REUTERS / Stephen Lam Презентация iPhone 8 и iPhone 8 Plus в Купертино. 12 сентября 2017 года

Презентация новинок Apple проходит в новом "Steve Jobs Theater" в Apple Park.

Как сообщил Шиллер, новинка будет самой прочной и водо- и пыленепроницаемой за всю десятилетнюю историю смартфона. Как и ожидалось, новый девайс поддерживает функцию беспроводной зарядки.

Динамики смартфонов стали на 25% громче iPhone 7.

Аппарат оснащен процессором A11 и более совершенными, чем у его предшественников, начинкой для фото- и видеосъемки. iPhone 8 и iPhone 8 Plus представлены в трех светах: Silver, Space Grey и Gold (rose Gold).