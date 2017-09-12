Медведев передал подаренный ему смартфон Inoi R7 в специальный фонд

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра павильонов III Международной специализированной выставки Импортозамещение. 12 сентября 2017

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра павильонов III Международной специализированной выставки Импортозамещение. 12 сентября 2017

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не будет пользоваться подаренным ему смартфоном Inoi R7, глава правительства передал телефон в подарочный фонд, сообщило во вторник издание "Газета.Ру" со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Наталью Тимакову.

Во вторник в рамках посещения международной специализированной выставки "Импортозамещение" Медведеву подарили телефон Inoi R7, который, как заверили премьера, не связан ни с какими зарубежными сервисами.

"Премьер-министр России Дмитрий Медведев передал подаренный ему смартфон Inoi R7 в подарочный фонд", — говорится в сообщении со ссылкой на Тимакову.

Она уточнила, что "телефон передан в подарочный фонд согласно закону".