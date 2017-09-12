Медведев передал подаренный ему смартфон Inoi R7 в специальный фонд

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не будет пользоваться подаренным ему смартфоном Inoi R7, глава правительства передал телефон в подарочный фонд, сообщило во вторник издание "Газета.Ру" со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Наталью Тимакову.
"Премьер-министр России Дмитрий Медведев передал подаренный ему смартфон Inoi R7 в подарочный фонд", — говорится в сообщении со ссылкой на Тимакову.
Она уточнила, что "телефон передан в подарочный фонд согласно закону".