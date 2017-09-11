Viber, WhatsApp и Telegram стали самыми упоминаемыми мессенджерами в России

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Мессенджеры Viber, WhatsApp и Telegram в августе стали самыми упоминаемыми в соцмедиа коммуникационными приложениями в России, говорится в исследовании аналитического центра Brand Analytics.

"Лидер рейтинга по числу упоминаний в соцмедиа – Viber. Мессенджер обошел WhatsApp, поднявшись со второй строчки и увеличив долю упоминаний с 27% до 34%. При этом долю обсуждений увеличил и WhatsApp, но всего с 30% до 31%, снижение темпов роста увело мессенджер на вторую строчку рейтинга. На третье место впервые за время измерений вышел Telegram. Мессенджер обошел по числу упоминаний не только Skype, но и SMS-сообщения, увеличив долю с 11% в феврале до 13% в августе 2017 года", — говорится в сообщении.

Мессенджер Telegram в минувшем месяце показал рекордные темпы роста за год с весны 2016 года. "Рост числа упоминаний Telegram в основном происходит именно за счет публикаций и обсуждений публичных каналов, кроме того, увеличилась и аудитория каналов, что превратило мессенджер в весомый источник русскоязычного медиа-поля. По сравнению с весной 2017 года, к сентябрю топовые публичные каналы в среднем двукратно увеличили свою аудиторию, а каналы-лидеры демонстрируют десятикратный рост с 50 тысяч до 500 тысяч подписчиков, каналы с аудиторией более 100 тысяч пользователей – новая реальность Telegram", — считают эксперты.

Согласно данным Brand Analytics, по состоянию на август наибольшее число подписчиков наблюдалось у официального канала Telegram News (817 тысяч), "канала о каналах" Telegram (440 тысяч) и канала Gif Collection (360 тысяч). У канала создателя Telegram Павла Дурова всего 60 тысяч подписчиков, что немного меньше, чем у каналов MDK и Ильи Варламова (по 65 тысяч).

"Эра медиа-мессенджеров изменила правила – кросс-платформенность, простота использования, конфиденциальность и публичный контент стали новыми стандартами индустрии. Объем обсуждений мессенджеров в целом продолжает расти: за последние 6 месяцев суммарное количество упоминаний увеличилось на 9,5%, с 6,6 миллиона сообщений в феврале до 7,2 миллиона в августе 2017 года", — говорится в исследовании.

В пятерку самых используемых мессенджеров также вошли традиционные SMS сообщения и сервис Skype. Доля SMS сообщений снизилась до 12% в августе с 16% в феврале. Доля сервиса Skype опустилась до 9% с 14% в феврале. Меньшая доля была у ICQ, Snapchat, iMessage, Facebook Messenger, "Вконтакте Messenger". Их доля сохранилась на уровне 2%.

Как поясняется в сообщении, для расчета рейтинга были проанализированы 1,5 миллиарда русскоязычных сообщений соцмедиа. Источниками данных для анализа выступили социальные сети и сервисы: "ВКонтакте", Twitter, "Мой Мир", Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo, G+, "МирТесен", а также блоги, форумы, тематические сайты, группы обсуждений и пользовательские комментарии к материалам СМИ.