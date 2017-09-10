Bloomberg раскрыл название нового "самого важного" телефона Apple

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Новый "самый важный" телефон Apple будет называться iPhone X, сообщает Bloomberg.

Ранее в сеть в результате утечки попала операционная система, которая будет установлена на новых смартфонах компании. Программный код в ней позволил выяснить названия новых телефонов — помимо iPhone X это iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Последние два являются прямыми преемниками предыдущих версий и по дизайну почти не будут от них отличаться, однако в них будет более мощный процессор.

iPhone X — премиальная версия смартфона с совершенно новым дизайном и рядом новых функций. В частности, телефон будет оборудован улучшенной камерой и более четким дисплеем, а также технологией распознавания лиц Face ID.

Ее можно будет использовать для разблокирования смартфона. Кроме того, с ее помощью можно будет распознавать выражение лица и преобразовывать его в эмоджи.

Название нового смартфона, вероятно, связано с 10-летней годовщиной гаджета, пишет Bloomberg.

Ранее издание сообщало о том, что кнопки "домой", привычной для владельцев iPhone, в новых моделях может не быть.

Apple представит новые смартфоны, а также новый Apple Watch, во вторник 12 сентября.

Ранее СМИ сообщали, что новая версия iPhone будет стоить около тысячи долларов.